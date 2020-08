Fiscalía busca a violador serial que ha atacado a 20 mujeres 

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) lanzó una alerta para encontrar a un presunto violador serial que opera en las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo y que ha abusado de por lo menos 20 mujeres.

El agresor se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, tez morena, complexión delgada, tiene nariz y labios gruesos, según se ha podido ver en el retrato hablado, el cual fue elaborado por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía para Delitos Sexuales de la CDMX con base al análisis de videos y descripciones de algunas de las víctimas que presentaron una denuncia.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el modus operandi del sujeto consiste en amagar a las mujeres con una navaja para posteriormente llevarlas a un parque cercano, busca un lugar oscuro y ahí las agrede sexualmente.

Según los testimonios de varias víctimas, el sujeto ha atacado a una veintena de mujeres desde 2012 en diferentes colonias como Bosques de Chapultepec, Jardines del Pedregal, Lomas de Chapultepec, Anzures, Lomas de Sotelo, Parque Lira y Polanco.

Durante la noche del pasado 28 de febrero, una mujer de 55 años de edad fue atacada sexualmente en la colonia Molino del Rey de la alcaldía Miguel Hidalgo cuando salió de trabajar cerca de las 21:30 horas.

La fémina caminaba sobre el Paseo de la Reforma para tomar un camión, cuando se le acercó un hombre, quien la amagó por detrás colocándole un cuchillo en el cuello, ella inmediatamente entregó sus pertenencias, pero el sujeto se negó a tomarlas.

“Yo no quiero nada de eso, yo quiero otra cosa. Acompáñame. No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya sé dónde trabajas y te voy a matar”, le dijo el presunto violador.

Anteriormente, el 6 de febrero otra mujer también fue agredida sexualmente cuando salió de trabajar de una oficina en Polanco. La chica de 21 años detalló que tampoco le robó sus pertenencias.

Desde entonces, la Fiscalía ha recibido numerosas denuncias similares a los hechos ocurridos en la mencionada alcaldía, por lo que un grupo especial de agentes de la Policía de Investigación (PDI) y otro adscrito a la Fiscalía para Delitos Sexuales (FDS), ya trabajan para seguirle la pista al sujeto.