Floyd Mayweather regala un millón de pesos a familia de George Floyd para pagar funeral

Luego de que Floyd Mayweather se ofreció a pagar los funerales de George Floyd, ahora, el boxeador envió un cheque a la familia de la víctima por 88 mil 500 dólares (un millón 928 mil pesos mexicanos).

El boxeador retirado aseguró que ya se prepara para cubrir los gastos de George Floyd en cuatro lugares de la nación; Houston, Minnesota, Charlotte y uno más que aún no se confirma.

De acuerdo con TMZ, los representantes de Floyd Mayweather aseguraron que el boxeador hizo esto “porque le nace de corazón”.

Here’s the $88,500 check Floyd Mayweather is sending to pay for #GeorgeFloyd‘s funeral services. @FloydMayweather had a mutual friend in common w/ George, & is devastated by his killing. Great job by Floyd. pic.twitter.com/INcSI3KyyF

