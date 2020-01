Fotos y videos de Turquía tras fuerte sismo de magnitud 6.7

Un fuerte sismo de magnitud 6.7 se registró este viernes en el este de Turquía causando varios derrumbes.

En las redes sociales comienzan a publicarse varios videos que muestran la fuerza con la que el temblor golpeó en la zona.

Some buildings in affected areas in Turkey have collapsed after a magnitude 6.8 earthquake struck eastern Turkey#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/ErfmPp9hai

— CNW (@ConflictsW) 24 de enero de 2020