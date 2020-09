Frena: «Protesta de conservadores, un signo de que vamos avanzando», dice AMLO

PUBLICIDAD

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las protestas del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) son una señal de que su Gobierno está haciendo las cosas bien, luego de que cientos de inconformes instalaran un plantón este fin de semana frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

Durante la presentación de avances del Programa Nacional de Reconstrucción a tres años de los devastadores sismos de 2017 en Jotutla, Morelos, el mandario calificó como una buena las manifestaciones de los «conservadores» que integran el FRENAAA, a cuyos dirigentes pidió quedarse a dormir en el plantón y no acudir a hoteles por las noches.

«Si no protestaran los conservadores me sentiría hasta frustrado, diría que no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio, pero de verdad las cosas están cambiando y unas pruebas son esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, a saquear, los que se dedicaban a quedarse con todo lo que pertenece a todo el pueblo», declaró AMLO.

El titular del Ejecutivo aseguró que no habrá represión hacia los inconformes y estará garantizado de forma plena el ejercicio de la manifestación, a la vez que recordó que él mismo encabezó un plantón sobre Paseo de la Reforma en 2006 denunciando fraude electoral.

«Ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, que se van a poder quedar ahí uen sus casas de campaña como nosotros lo hicimos», expuso.

Además, celebró que los manifestantes hayan decidido «bajarse de los carros» y exhortó a los dirigentes a que la protesta no sea efímera y se queden a dormir ahí, sin acudir a hoteles.

«Que se queden ahí, que se queden todos, también los dirigentes a dormir ahí en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo. Que se queden los meros, meros, y que se sientan seguros porque nosotros los vamos a estar cuidando».

Desde ayer sábado integrantes del grupo FRENAAA se concentraron en el Monumento a la Revolución con cientos de casas de campaña, banderas de México y carteles contra Andrés Manuel López Obrador, cuya renuncia es la principal exigencia de los inconformes.

La manifestación tenía como objetivo marchar hasta el Zócalo capitalino, pero el paso les fue impedido por agentes policiacos, por lo que optaron por instalar sus casas de campañas sobre la Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes.

Mediante los hashtags #SomosMéxico y #OcupaLaPlaza, el FRENAAA convocó a la ciudadanía a través de Twitter a ocupar el Zócalo para exigir la renuncia de AMLO.

Aseguran que sus motivos para dicha exigencia están relacionados con la situación económica y de salud que atraviesa el país debido al manejo de la pandemia de Covid-19, la presunta corrupción de los funcionarios ligados a la 4T y las recientes confrontaciones en La Boquilla, Chihuahua, donde fueron asesinadas dos personas.