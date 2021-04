Frida Sofía: Enrique Guzmán niega acusaciones de abuso en ‘Ventaneando

Un devastado Enrique Guzmán se presentó el jueves en ‘Ventaneando’ para responder a las acusaciones deabuso que hizo en su contra Frida Sofía, su nieta, hija de Alejandra Guzmán, afirmando que cuando tenía sólo cinco años la “manoseó”.

Con lágrimas en los ojos, Enrique Guzmán dijo sentirse desconsolado por lo que calificó como «injustas acusaciones» de Frida Sofía, con quien aseguró, apenas ha convivido.

“Oír estas cosas me duele porque no las entiendo, no entiendo. Se me fue a Miami porque la intentaron secuestrar, y desde entonces creció de una manera que no vi, y no la consiento, pero tampoco la castigo, no opino mal de ella, quiero saber ¿qué le pasa?”

Enrique Guzmán

“Ahora soy un degenerado»: Enrique Guzmán afirma que hace tan sólo unos años Frida hablaba maravillas de él

El padre de Alejandra Guzmán reiteró que no comprende por qué ahora Frida Sofía se ha lanzado en su contra, cuando hace sólo unos años ella hablaba maravillas de él.