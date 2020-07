“Fue casualidad del destino ser umpire”

PUBLICIDAD

El deporte de béisbol ha entregado satisfacciones a Eduardo Zuriel Flores Gutiérrez, su vida cambio en un día por casualidad, se dedicaba a anotar juegos en Saltillo, Coahuila, en el año del 2001 su vida cambio, fue llamado para anotar juegos en un estatal de niños de 9 y 10 años por parte de la asociación de béisbol.

La sorpresa para Eduardo Flores en ese juego fue que el umpire designado para ese juego nunca llegó, el encargado del torneo Ariel Humberto Flores, lo dejó a su suerte diciéndole que ampayara y lo demás fue historia en el éxito de la carrera de Zuriel.

¿Cómo fue el inicio de la carrera?

Yo cuando empecé nunca tuve una preparación, yo solo sabía lo que miraba que marcaban al anotar juegos, solo eso conocía.

¿Qué tan complicado fue al inicio?

Fue muy difícil sobresalir de entre tantos buenos umpires, al iniciar me tocó un juego donde hubo una situación reglamentaria y me equivoqué, pero tuve suerte en ese juego estaba presente el señor Jose Luis Ramos Solís conocido como “La Chona” él fue un umpire de mucha trayectoria a nivel nacional, el me aconsejó, me dijo en lo que estaba mal, recuerdo decirle porque y él se rio, se metió la mano al pantalón y me regaló mi primer reglamento y me dijo léelo y cuando lo hagas sabrás porque me reí, solo pensé y conforme comencé a leerlo me di cuenta de muchas cosas.

¿Por qué momentos pasaste para destacar?

Yo solo tenía 18 años nunca en mi vida había ampayado y los umpires viejos de experiencia que en su mayoría eran ex peloteros ya retirados sentían que uno venía a quitarles trabajo, se me asignaban muy pocos juegos en la liga infantil y juvenil, pero gracias a Dios y a mi consistencia, aprenderme el reglamento me abrió espacio y me llevaron a la liga mayor de Saltillo y la regional de béisbol en la aurora, rápidamente me gane la aceptación de los jugadores, managers y público que asistía a los juegos.

En 2006 después de terminar mi carrera como Licenciado en educación física me fui a la academia del Carmen, Nuevo León para seguir aprendiendo y buscar espacio dentro del béisbol profesional, después de obtener mi diploma y la invitación para los entrenamientos con los umpires profesionales en ese tiempo conseguí unas horas como maestro y dejé ese camino.

¿Cuáles son las competencias más importantes donde sancionaste juegos?

Debido a la gran preparación con la que ya contábamos se me abrieron las puertas para trabajar en la liga Estatal de Chihuahua, Rookie, Liga Norte de Coahuila, campeonatos panamericanos, campeonatos mundiales, olimpiadas nacionales y campeonatos nacionales de diferentes categorías a nivel nacional.

¿Cuáles son los mayores logros deportivos?

Sin duda trabajar a los niveles donde estuvimos, ir a un mundial, olimpiadas, ampayar el mejor béisbol de Coahuila, eso me llevó a que en el año 2010 fui reconocido por parte del Gobierno del Estado y del Instituto del deporte del estado por parte del INEDEC, como el mejor juez a nivel estatal, en Managua Nicaragua en el campeonato Panamericano 17 y 18 años fui reconocido como el mejor juez del torneo.

¿Actualmente a que te dedicas?

Actualmente soy empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social y dentro de la organización de la Liga Mexicana de Béisbol trabajo como el anotador oficial de los Acereros de Monclova.

¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera?

Trabajando en una olimpiada nacional en Boca del Río Veracruz estando detrás de home salió un foul en el cual me golpeó el brazo y tuvo una fisura, al siguiente lanzamiento el bateador se ponchó y terminó el juego.

¿Qué les puedes decir a quienes quieren dedicarse a ser umpire?

Yo sé que no todos tienen la oportunidad de ir a la academia del Carmen en Nuevo León, pero nunca dejen de soñar, nunca dejen de aprender aquí en la ciudad de Monclova hay mucha gente capacitada, con mucha trayectoria dentro de este ámbito, búsquenlos, pregunten dudas, inviertan en reglamentos y respeten esta profesión para ver resultados.

“Finalmente quiero agradecer al señor Jose Luis Ramos Solís Q.E.P.D ya que él fue quien me inició en esto al profesor Ariel Flores que me dio la confianza y promoción a nivel nacional, al señor Antonio Calderón que también se nos adelantó en el camino y era el jefe de umpires en la FEMEBE fue quien me animó a no desistir, al señor Pablo Rangel que también se adelantó en el camino era instructor de la LMB y el me dio los puntos más finos y a toda la gente que me ha apoyado en mi trayectoria ya son 19 años y vamos por más”.