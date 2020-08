Fuego consume último piso de la torre del WTC de Bruselas

Reportan un incendio en la torre del World Trade Center de Bruselas, Bélgica; de acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el fuego se generó en los últimos pisos del edificio.

Según medios locales, el incendio comenzó en una sala técnica de la torre, localizada cerca de la estación Noord, alrededor de las 16:00 horas, hora local.

Actualmente, el inmueble está cerrado al público, ya que se están realizando trabajos de renovación. Autoridades locales no han reportado víctimas mortales o personas lesionadas ante el incendio.

El portal ADN40 dio a conocer que en la torre del World Trade Center se encontraban algunas personas que laboraban en la obras de renovación; sin embargo, no corrieron peligro por el percance.

Al lugar arribaron servicios de emergencia para sofocar el fuego, con el cual continúan luchando.

Información den proceso…

#BREAKING NEWS: A fire has broke out on the top floor of the World Trade Center of Brussels in Belgium. pic.twitter.com/ewVxjVvBAz

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 6, 2020