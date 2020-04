“Galy” Sillas Garza, goleadora por excelencia

PUBLICIDAD

Con 16 años de edad, Galilea Yenebith Sillas Garza se ha ganado el corazón de muchos que la han visto en acción frente a la portería.

Sus goles han roto el silencio en la cancha y en la tribuna cuando se trata de festejar el triunfo y el trabajo de la joven quien empezó a dar sus primeros pasos en el futbol desde sus 8 años de edad con el equipo Hipódromo.

Poseedora de una larga lista de campeonatos de goleo, “Galy” ha sido una de las claves principales para cambiar un partido, es por ello que la monclovense es digna representante del futbol femenil, y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria.

¿Cómo fue tu inicio en el futbol?

Yo pateaba el balón en mi casa, me gustaba ir a una canchita que estaba cerca de donde vivía; tenía 8 años, un día una tía me invitó a inscribirme a un equipo, donde jugaba mi primo, hijo de ella.

Acepté la invitación, el equipo se llamaba Hipódromo, ahí conocí a mis primeros compañeros, a mi entrenador Padilla, a quien estoy súper agradecida con él, me enseñó mucho de futbol siempre tan buena gente y muy buen entrenador.

Inicié en la categoría Cascarón, poco a poco me fui incorporando más al equipo, empecé a jugar en más ligas, Oriente, Copa Xochipilli y otras más.

Crecí y fue escalando en las categorías superiores, hasta llegar a la Juvenil A, ahí ya no quise jugar con hombres, duré 4 años jugando con ese equipo lo que se significó para mí una gran experiencia y muy bonita.

¿En qué ligas o torneos has participado?

Inicialmente participé en la Liga del Oriente, también en la Liga Municipal, Intercobac, Interprepas, CONADEMS, Scotiabank, Futbol Rápido Profesional, Copa Xochipilli, Copa Independencia, Liga del Tecnológico de Monclova.

¿Cuál es tu mayor habilidad, en qué posición juegas?

Juego delantera, tengo intuición de gol, cuando tengo el balón me muevo dentro del área y no pienso, sólo reacciono, me siento con la confianza de poner el balón en el fondo, no puedo negar que a veces siento nervios cuando las jugadores me quieren dañar.

¿Qué te gusta del del futbol?

Me gusta el futbol porque es un deporte de mucha emoción, compañerismo, alegría, a veces de llanto, pero sobretodo me gusta mucho porque es un deporte que hace alegrar a muchísima gente, ya sea a los que juegan y a los que lo contemplan.

También me gusta porque hago muchas amistades, porque me divierto saliendo y y conociendo otros lugares, ganar trofeos.

¿En qué liga has acumulado más goles?

He ganado varios campeonatos de goleo, entre los cuales son en la Liga de Futbol del Tec Monclova representando a COBAC CEA, logré un campeonato también en la Liga de Interprepas con el equipo de la Secundaria 29.

Obtuve en 3 trofeos también en el torneo de futbol rápido de la colonia, pero donde obtuve más goles en una temporada fue en la Liga Municipal de Monclova, donde acumulé 35 goles, quedé 2 veces campeona con el equipo Jumpers.

¿Cuál es el gol que ha sido más importante para ti?

El gol que metí en un partido contra el selectivo de Saltillo, en esa ocasión estábamos disputando el pase al Nacional de los Juegos Nacionales Populares, con mi gol empatamos el juego luego de estar al borde de la derrota, nos dio un respiro, luego una de mis compañeras sentenció el partido con la quinta anotación.

¿Cuál es el momento más bonito dentro del futbol?

Uno de los momentos que disfruté fue en una final de la Copa Xochipilli, nos fuimos a penales y le dije a mi entrenador que me pusiera de portera.

Tenía 8 años, en esa ocasión atajé el último tiro penal que nos dio el campeonato, me gustó la alegría y emoción de mis compañeros y de todos, me agradó que festejaran mi actuación, eso fue con el equipo Hipódromo.

¿El momento más triste?

Me puso triste cuando perdimos el pase al Nacional del Torneo Scotiabank, en esa ocasión se realizó una eliminatoria y quedamos seleccionadas, pero luego nos comentaron que nos faltaba un juego contra el representativo de Chihuahua.

Fuimos hasta el estado de Chihuahua y desafortunadamente sufrimos la derrota, ellas pasaron a la siguiente fase que se realizaría en Toluca, eso fue en el año anterior, 2019.

¿Si pudieras cambiar algo en el futbol que cambiarías?

Buscaría cambiar la manera en que nos ven como equipo y deportistas, ojalá y nos dieran más apoyo, tenemos una entrenadora (Blanca Mancha) que no nos cobra, ojalá y nos proporcionaran un campo, transporte para ir fuera de la ciudad y proyectarnos.

¿Hasta dónde piensas llegar con este deporte?

Quiero prepararme, trabajo constantemente en mi deporte por si se me presenta la oportunidad para integrarme a algún equipo. Me gustaría ir a visorias para que vieran mi trabajo y mi actitud en la cancha.