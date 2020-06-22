Lista de Ganadores de Súper Gutiérrez

Rifa para festejar el día del padre

Por
Staff / La Voz
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LISTADO DE GANADORES ¡SER PAPÁ ES SÚPER!

Asador Weber SABINAS CENTENARIO LENNIN RUBEN MAURICIO ORTIZ MONTEMAYOR
Asador Weber SABINAS FUNDADORES TOMAS LUGO MARTINEZ
Asador Weber ALLENDE LUIS ANTONIO DOMINGUEZ SOLIS
Asador Weber NUEVA ROSITA CLINICA RAUL GUAJARDO GUTIERREZ
Asador Weber ACUÑA LIBRAMIENTO ABIMAEL CONTRERAS MARTINEZ
Asador Weber MUZQUIZ JESUS FRANCISCO IBARRA HERNANDEZ
Asador Weber PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO JOSE NIEVES DE LOS SANTOS RAMOS
Asador Weber ACUÑA CENTRO LEOBARDO PASCUAL
Asador Weber MONCLOVA HIPODROMO MARIO ALBERTO CARDENAS LEDEZMA
Asador Weber SAN BUENAVENTURA JUAN PABLO GONZALEZ GARCÃ¬A
Asador Weber PIEDRAS NEGRAS PLAZA GUILLERMO GRIMALDO MORENO
Asador Weber ACUÑA CEDROS FERNANDO CASTRO SILVA
Asador Weber MONCLOVA INDUSTRIAL REGINALDO RODRIVUEZ GARCIA
Asador Weber NAVA CRUZ MALDONADO GONZALEZ
Asador Weber MONCLOVA SIDERMEX ARACELI GARCIA ZAMARRIPA
Asador Weber PIEDRAS NEGRAS DEL REAL ESTEFANY VASQUEZ
Asador Weber BARROTERAN PEDRO ODILON PARDO MORENO
Asador Weber NUEVA ROSITA CALLE 5 OSCAR TAKAJASI ROBLEDO
Asador Ataúd Nestlé SABINAS CENTENARIO VICENTE PEÑA RIOJAS
Asador Ataúd Nestlé SABINAS FUNDADORES MARIO RIVERA CARRERA
Asador Ataúd Nestlé ALLENDE JUAN GILBERTO SANCHEZ BELTRAN
Asador Ataúd Nestlé NUEVA ROSITA CLINICA EDUARDO AGUILAR ROBLES
Asador Ataúd Nestlé ACUÑA LIBRAMIENTO JUAN ROSALES ORTEGA
Asador Ataúd Nestlé MUZQUIZ ALFREDO SANCHEZ PEREZ
Asador Ataúd Nestlé PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO JOSE DANIEL SALAS TREJO
Asador Ataúd Nestlé ACUÑA CENTRO EMMANUEL RUIZ O
Asador Ataúd Nestlé MONCLOVA HIPODROMO LUIS EDUARDO GONZALEZ CONTRERAS
Asador Ataúd Nestlé SAN BUENAVENTURA CARLOS IVAN LOPEZ ZAPATA
Asador Ataúd Nestlé PIEDRAS NEGRAS PLAZA LUIS ALBERTO MARTINEZ VALDES
Asador Ataúd Nestlé ACUÑA CEDROS HECTOR SANTIAGO BERNAL ORTIZ
Asador Ataúd Nestlé MONCLOVA INDUSTRIAL SANJUANA SANDOVAL TREJO
Asador Ataúd Nestlé NAVA ROGELIO DE LA PAZ
Asador Ataúd Nestlé MONCLOVA SIDERMEX SERGIO ARTURO MIRELES GALLEGOS
Asador Ataúd Nestlé PIEDRAS NEGRAS DEL REAL JORGE LUIS ROMERO SANTOS
Asador Ataúd Nestlé BARROTERAN EMMANUEL GONZALEZ GONZALEZ
Asador Ataúd Nestlé NUEVA ROSITA CALLE 5 JOEL DAVID SAMANIEGO ESTRADA
Asador Ataúd Colgate SABINAS CENTENARIO CARLOS MUÑOZ VELIZ
Asador Ataúd Colgate SABINAS FUNDADORES PEDRO GONZALEZ ALVAREZ
Asador Ataúd Colgate ALLENDE JESUS ALBERTO MUJICA ZURITA
Asador Ataúd Colgate NUEVA ROSITA CLINICA MIGUEL ANGEL DE LEON CERVANTES
Asador Ataúd Colgate ACUÑA LIBRAMIENTO JESUS HERIBERTO ACEVEDO HERNANDEZ
Asador Ataúd Colgate MUZQUIZ DANIEL AGUSTIN RIVERA CERVANTES
Asador Ataúd Colgate PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO JESUS ROBERTO VILLARREAL MARTINEZ
Asador Ataúd Colgate ACUÑA CENTRO VICTOR SANTOS MARTINEZ
Asador Ataúd Colgate MONCLOVA HIPODROMO GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO FLORES
Asador Ataúd Colgate SAN BUENAVENTURA ROLANDO ARTURO CARRIZALES CRUZ
Asador Ataúd Colgate PIEDRAS NEGRAS PLAZA GLADYZ CAMPOS DE LA ROSA
Asador Ataúd Colgate ACUÑA CEDROS PEDRO PEÑA BARRON
Asador Ataúd Colgate MONCLOVA INDUSTRIAL JULIO CESAR RODRIGUEZ HERNANDEZ
Asador Ataúd Colgate NAVA JOSE A. BENAVIDES RESENDIZ
Asador Ataúd Colgate MONCLOVA SIDERMEX GILBERTO ARMANDO FLORES JIMENEZ
Asador Ataúd Colgate PIEDRAS NEGRAS DEL REAL EDGAR CESAR ACOSTA TERAN
Asador Ataúd Colgate BARROTERAN CONRADO OLIVARES ALMAGUER
Asador Ataúd Colgate NUEVA ROSITA CALLE 5 CARLOS ALBERTO RAMOS FRAUSTO
Hieleras SABINAS CENTENARIO ESTEBAN CALAMACO MEZA
Hieleras SABINAS CENTENARIO ROLANDO ALMANZA JUAREZ
Hieleras SABINAS CENTENARIO RAFAEL DE LUNA MARTINEZ
Hieleras SABINAS CENTENARIO MAXIMINO CRUZ ROMO
Hieleras SABINAS CENTENARIO FRANCISCO JAVIER PEREZ CHACON
Hieleras SABINAS FUNDADORES MANUEL IRIBARREN
Hieleras SABINAS FUNDADORES HECTOR GARCIA SOSA
Hieleras SABINAS FUNDADORES HECTOR MIGUEL RAMOS HERNANDEZ
Hieleras SABINAS FUNDADORES JOSE GARCIA RIOS
Hieleras SABINAS FUNDADORES JOSE HECTOR GARCIA RUIZ
Hieleras ALLENDE REYES ALEJANDRO BERMEA CASTILLO
Hieleras ALLENDE ROBERTO ZUÑIGA GARCIA
Hieleras ALLENDE ANGEL IVAN AGUILERA REYES
Hieleras ALLENDE MARCELINO GARCIA SALDIVAR
Hieleras ALLENDE JOSE ALEJANDRO SILVA CALVILLO
Hieleras NUEVA ROSITA CLINICA JAVIER OLIVARES
Hieleras NUEVA ROSITA CLINICA LUIS ALBERTO RAMIREZ RAMOS
Hieleras NUEVA ROSITA CLINICA ALEJANDRO PEREZ OZUNA
Hieleras NUEVA ROSITA CLINICA EULISES MUÑOZ ARAIZA
Hieleras NUEVA ROSITA CLINICA SAUL SUAREZ PEÑA
Hieleras ACUÑA LIBRAMIENTO RUBEN TREVIÑO SOLANO
Hieleras ACUÑA LIBRAMIENTO GUMARO
Hieleras ACUÑA LIBRAMIENTO GABRIEL CERVANTES MENDOZA
Hieleras ACUÑA LIBRAMIENTO JOSE GUADALUPE GONZALEZ JAQUEZ
Hieleras ACUÑA LIBRAMIENTO TOMAS MAURICIO HIDALGO
Hieleras MUZQUIZ JORGE ALBERTO GUITRON FLORES
Hieleras MUZQUIZ PABLO ALEJANDRO SALAZAR FARIAS
Hieleras MUZQUIZ GUSTAVO ANTONIO MANZANO VALDES
Hieleras MUZQUIZ OSCAR JESUS ESCALERA RODRIGUEZ
Hieleras MUZQUIZ JORGE IVAN LOZANO ROSALES
Hieleras PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA
Hieleras PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO JESUS FELIPE MARTINEZ CASTILLO
Hieleras PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO LUIS ALBERTO CABRERA GOMEZ
Hieleras PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO JOSE LUIS DOMINGUEZ MENDOZA
Hieleras PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO ALONSO FLORES GLORIA
Hieleras ACUÑA CENTRO JUAN ANTONIO GARCIA DEL REAL
Hieleras ACUÑA CENTRO MOISES PEREZ SILLER
Hieleras ACUÑA CENTRO DAVID GARCIA GONZLEZ
Hieleras ACUÑA CENTRO ELISEO ESTRADA CADENA
Hieleras ACUÑA CENTRO LLUVANI CHAIREZ QUISTIAN
Hieleras MONCLOVA HIPODROMO FERNANDO GUDALUPE SANCHEZ ARMENDARIZ
Hieleras MONCLOVA HIPODROMO ALVARO PEÑA PADILLA
Hieleras MONCLOVA HIPODROMO NESTOR DANIEL DE LA CRUZ CASTAÑEDA
Hieleras MONCLOVA HIPODROMO BERNARDINO PALOMO RAMIREZ
Hieleras MONCLOVA HIPODROMO JESUS ALBERTO PEÑA ESPINOZA
Hieleras SAN BUENAVENTURA HOMERO GARZA DEL TORO
Hieleras SAN BUENAVENTURA NOE GILBERTO SANCHEZ VIDAL
Hieleras SAN BUENAVENTURA ALEJANDRO ARZOLA RAMIREZ
Hieleras SAN BUENAVENTURA SERGIO ALBERTO ROMO MATA
Hieleras SAN BUENAVENTURA LUIS MANUEL SUSTAITA CASTRO
Hieleras PIEDRAS NEGRAS PLAZA JAVIER ORTIZ ZUÑIGA
Hieleras PIEDRAS NEGRAS PLAZA KARINA GUZMAN CARDENAS
Hieleras PIEDRAS NEGRAS PLAZA JUAN FRANCISCO ROJAS FLORES
Hieleras PIEDRAS NEGRAS PLAZA CARLOS FERNANDO CAVAZOS GONZALEZ
Hieleras PIEDRAS NEGRAS PLAZA JEHU GUILLERMO GONZALEZ NORIEGA
Hieleras ACUÑA CEDROS JOSE LUIS ANDRADE
Hieleras ACUÑA CEDROS JAIME DANIEL MARTINEZ DIAZ
Hieleras ACUÑA CEDROS OSCAR ALBERTO CARREON SALAZAR
Hieleras ACUÑA CEDROS ILDEFONSO RODRÃGUEZ GONZALEZ
Hieleras ACUÑA CEDROS SILVESTRE GARCIA DELGADO
Hieleras MONCLOVA INDUSTRIAL JUAN DE JESUS CERDA GUAJARDO
Hieleras MONCLOVA INDUSTRIAL RUBEN MARES HERNANDEZ
Hieleras MONCLOVA INDUSTRIAL ROBERTO BARRERA DE LA ROSA
Hieleras MONCLOVA INDUSTRIAL JOSE ARTURO CASTAÑEDA ALONSO
Hieleras MONCLOVA INDUSTRIAL LUIS ANTONIO PEREZ GARCIA
Hieleras NAVA EPIFANIO PUENTE MARTINEZ
Hieleras NAVA CESAR IVAN GUADALAJARA NUNCIO
Hieleras NAVA MISSAEL ADRIAN FRAGA HERNANDEZ
Hieleras NAVA JUAN CARLOS DOMINGUEZ LEOS
Hieleras NAVA MARIO ALBERTO CHAVARRIA DOMINGUEZ
Hieleras MONCLOVA SIDERMEX FIDENCIO TREVIÑO VALDEZ
Hieleras MONCLOVA SIDERMEX REYNOLD GUERRERO CORDOVA
Hieleras MONCLOVA SIDERMEX NAZARETH ZAVALA RAMIREZ
Hieleras MONCLOVA SIDERMEX JOSE SOLEDAD NARVAEZ PESCINA
Hieleras MONCLOVA SIDERMEX AZAEL OLVERA ZAMORA
Hieleras PIEDRAS NEGRAS DEL REAL EDWIN DE LA CRUZ SANCHEZ
Hieleras PIEDRAS NEGRAS DEL REAL VICTOR LUNA GAYTAN
Hieleras PIEDRAS NEGRAS DEL REAL JOSE LUIS CRUZ MORALES
Hieleras PIEDRAS NEGRAS DEL REAL ISIDRO ROMERO MIRALEZ
Hieleras PIEDRAS NEGRAS DEL REAL ANSELMO CASTAÑEDA CHAVARRIA
Hieleras BARROTERAN HECTOR MANUEL ORTIZ HERRERA
Hieleras BARROTERAN JESUS EDUARDO ESPINOZA LARA
Hieleras BARROTERAN JONATAN NEFTALI GALVAN CARRIZALES
Hieleras BARROTERAN JUAN OSVALDO CRUZ GUERRA
Hieleras BARROTERAN REY DAVID PADRON MADINA
Hieleras NUEVA ROSITA CALLE 5 ANTONIO LERMA ESQUIVEL
Pake Festejes al Rey SABINAS CENTENARIO SERGIO RIOJAS JAIME
Pake Festejes al Rey SABINAS CENTENARIO SERGIO J FARIAS
Pake Festejes al Rey SABINAS CENTENARIO ROLANDO VAZQUEZ HERNANDEZ
Pake Festejes al Rey SABINAS CENTENARIO SERGIO VALENTIN MARTINEZ MARTINEZ
Pake Festejes al Rey SABINAS CENTENARIO CARLOS ENRIQUE URIBE PADILLA
Pake Festejes al Rey SABINAS FUNDADORES JUAN CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
Pake Festejes al Rey SABINAS FUNDADORES LUIS ENRIQUE RAMOS CANTU
Pake Festejes al Rey SABINAS FUNDADORES VICTOR MANUEL RANGEL BARRON
Pake Festejes al Rey SABINAS FUNDADORES MARIO ALBERTO DIAZ ROSALES
Pake Festejes al Rey SABINAS FUNDADORES CRISTIAN OMAR TORRES AGUIRRE
Pake Festejes al Rey ALLENDE MARCELINO ORDOÑEZ GALAVIZ
Pake Festejes al Rey ALLENDE LUCIANO VILLA MORALES
Pake Festejes al Rey ALLENDE JESUS ISAAC ENRIQUEZ LOPEZ
Pake Festejes al Rey ALLENDE JORGE LOPEZ LOPEZ
Pake Festejes al Rey ALLENDE FRANCISCO JAVIER CAMARGO MARTINEZ
Pake Festejes al Rey NUEVA ROSITA CLINICA ARNULFO SALAS HERNANDEZ
Pake Festejes al Rey NUEVA ROSITA CLINICA ENRIQUE RODRIGUEZ PESINA
Pake Festejes al Rey NUEVA ROSITA CLINICA HECTOR HOMERO FLORES ORTIZ
Pake Festejes al Rey NUEVA ROSITA CLINICA HECTOR MONTELONGO PECINA
Pake Festejes al Rey NUEVA ROSITA CLINICA EMMANUEL CRUZ AGUILAR
Pake Festejes al Rey ACUÑA LIBRAMIENTO ROBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ
Pake Festejes al Rey ACUÑA LIBRAMIENTO OSCAR ROBERTO ESCAMILLA
Pake Festejes al Rey ACUÑA LIBRAMIENTO JOEL LARA IBARRA
Pake Festejes al Rey ACUÑA LIBRAMIENTO JAVIER RODRIGUEZ SOSA
Pake Festejes al Rey ACUÑA LIBRAMIENTO ANDRES DELGADO LOPEZ
Pake Festejes al Rey MUZQUIZ ABEL RODRIGUEZ MEDRANO
Pake Festejes al Rey MUZQUIZ EFRAIN BENAVIDES RAMIREZ
Pake Festejes al Rey MUZQUIZ JORGE ARTURO  CARDENAS CASTILLO
Pake Festejes al Rey MUZQUIZ JESUS MALDONADO PAMANES
Pake Festejes al Rey MUZQUIZ LUIS ALBERTO  PECINA ONTIVEROS
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO EDUARDO SANCHEZ VELEZ
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO FLAVIO ANTONIO MANRIQUEZ GARCIA
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO JOSE ENRIQUE GUTIERREZ LOPEZ
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO LEONEL ANDRES ZAMORA ACOSTA
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO VICENTE SALAZAR MENCHACA
Pake Festejes al Rey ACUÑA CENTRO DIEGO BELTRAN ZAPATA
Pake Festejes al Rey ACUÑA CENTRO FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MEDINA
Pake Festejes al Rey ACUÑA CENTRO RICARDO MUÑOZ REYES
Pake Festejes al Rey ACUÑA CENTRO FRANCISCO GUERRERO DE LUNA
Pake Festejes al Rey ACUÑA CENTRO OSCAR ALEJANDRO SALAZAR PADILLA
Pake Festejes al Rey MONCLOVA HIPODROMO CESAR CASTILLO
Pake Festejes al Rey MONCLOVA HIPODROMO RUBEN MARTINEZ VILLAGRAN
Pake Festejes al Rey MONCLOVA HIPODROMO JORGE LUIS ESPINOZA RUBIO
Pake Festejes al Rey MONCLOVA HIPODROMO SANTIAGO VARGAS VELAZQUEZ
Pake Festejes al Rey MONCLOVA HIPODROMO FRANCISCO JAVIER RIVERA MUÑOZ
Pake Festejes al Rey SAN BUENAVENTURA JUAN VILLAZANA SALAZAR
Pake Festejes al Rey SAN BUENAVENTURA ENRIQUE FLORES HERRERA
Pake Festejes al Rey SAN BUENAVENTURA ABRAHAM ESPINOZA GONZALEZ
Pake Festejes al Rey SAN BUENAVENTURA NESTOR ALEJANDRO LIMON FLORES
Pake Festejes al Rey SAN BUENAVENTURA ALFONZO JUAREZ RODRIGUEZ
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS PLAZA JUAN GILBERTO SALAZAR OVIEDO
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS PLAZA JOSE ALEJANDRO AGUIÑAGA RODRIGUEZ
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS PLAZA JOSWE FRANCISCO MARTINEZ DIAZ
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS PLAZA SERGIO FUENTES ABASTA
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS PLAZA FRANCISCO JAVIER ORTIZ GONZALEZ
Pake Festejes al Rey ACUÑA CEDROS HUMBERTO DANIEL GUTIERREZ MTZ
Pake Festejes al Rey ACUÑA CEDROS HILARIO ROLANDO MACARENO FLORES
Pake Festejes al Rey ACUÑA CEDROS RAMON GALVAN FERNANDEZ
Pake Festejes al Rey ACUÑA CEDROS LORENZO DE LA CRUZ ALOR
Pake Festejes al Rey ACUÑA CEDROS HORACIO NORBERTO HERRERA REGINO
Pake Festejes al Rey MONCLOVA INDUSTRIAL EDUARDO GAMEZ MEDELLIN
Pake Festejes al Rey MONCLOVA INDUSTRIAL ROBERTO PEÑA MORALES
Pake Festejes al Rey MONCLOVA INDUSTRIAL CESAR CASTRUITA RAMIREZ
Pake Festejes al Rey MONCLOVA INDUSTRIAL VICTORIANO SAUCEDO RODRIGUEZ
Pake Festejes al Rey MONCLOVA INDUSTRIAL EDUARDO FAVARETTO MUÑOZ PEREZ
Pake Festejes al Rey NAVA MARCELO LUCIO ACOSTA
Pake Festejes al Rey NAVA HECTOR JAVIER IBARRA ORTIZ
Pake Festejes al Rey NAVA CARLOS SAGARNAGA OLIVAS
Pake Festejes al Rey NAVA OSCAR GERARDO MARTINEZ ROCHA
Pake Festejes al Rey NAVA RAUL BARBOZA TORRES
Pake Festejes al Rey MONCLOVA SIDERMEX DANIEL VAZQUEZ GARZA
Pake Festejes al Rey MONCLOVA SIDERMEX FAUSTINO RAFAEL GUEVARA RAMIREZ
Pake Festejes al Rey MONCLOVA SIDERMEX JUAN ALBERTO SAUCEDO MARTINEZ
Pake Festejes al Rey MONCLOVA SIDERMEX GUADALUPE ESQUEDA MORALES
Pake Festejes al Rey MONCLOVA SIDERMEX JOSE ALAN BRACHO GARCIA
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS DEL REAL FERNANDA ABIGAIL NIEVES SOTO
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS DEL REAL JUAN VASQUEZ LEONOR
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS DEL REAL JUAN EDUARDO BARBOSA SANCHEZ
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS DEL REAL CONSTANTINO SANTIAGO DE LOS SANTOS
Pake Festejes al Rey PIEDRAS NEGRAS DEL REAL CESAR SAUCEDO MORALES
Pake Festejes al Rey BARROTERAN JESUS BENITO CRUZ VILLEGAS
Pake Festejes al Rey BARROTERAN JOSE ANGEL EGUIA RODRIGUEZ
Pake Festejes al Rey BARROTERAN FLORENCIO MEDELLIN
Pake Festejes al Rey BARROTERAN JUAN FIDENCIO GAYTAN RODRIGUEZ
Pake Festejes al Rey BARROTERAN MIGUEL GARCIA VAZQUEZ
Pake Festejes al Rey NUEVA ROSITA CALLE 5 JESUS ENRIQUE ORNELAS RODRIGUEZ
Pake Festejes al Rey NUEVA ROSITA CALLE 5 ESEQUIEL OLIVARES ORTIZ.
Pake Festejes al Rey NUEVA ROSITA CALLE 5 LAZARO LEOBARDO CASTRO  MORENO
Pake Festejes al Rey NUEVA ROSITA CALLE 5 PABLO ZARATE MERAZ
Pake Festejes al Rey NUEVA ROSITA CALLE 5 ARTEMIO SANCHEZ DE LA GARZA

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