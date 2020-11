Gane quien gane en EU, México tiene garantizada la estabilidad económica: AMLO

En conferencia de prensa matutina del 3 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la economía mexicana es sólida y está sana, además que se tiene la confianza de inversionistas extranjeros.

“Ante cualquier resultado en la elección los Estados Unidos, nosotros tenemos garantía de estabilidad económica y financiera. Nuestra economía es sólida, sana y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros” AMLO

Recomendamos:

López Obrador no quiso pronunciarse sobre las elecciones de Estados Unidos en las que se enfrentan el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, porque así como no le gusta que gobiernos extranjeros se involucren en la política nacional, tampoco debe ser al contrario.

Mencionó que va esperar a que transcurra la jornada electoral y cuando ya se tenga el resultado del ganador, él mismo informará el resultado a la ciudadanía.

«Así como no queremos que un extranjero opine sobre los que sucede en nuestro país, no queremos que un extranjero opine lo que le corresponde a los mexicanos. No debemos estar con actitudes injerecistas» AMLO

Recordó que en 2006 el gobierno de España felicitó a Felipe Calderón por haber ganado las elecciones, cuando aún no había resultado y ni Estados Unidos había emitido una opinión, por lo que no quiere hacer lo mismo este 3 de noviembre con el ejercicio electoral en país norteamericano.