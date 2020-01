García Luna se declara inocente: habrá juicio escandaloso en NY. Se veía pálido y algo desaliñado

Ciudad de México/Nueva York, 3 de enero (SinEmbargo).– Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal y hombre fuerte de la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, se declaró este día inocente ante una corte de Nueva York, por lo que habrá juicio y la Fiscalía intentará, básicamente, doblegarlo.

Alan Feuer, periodista de The New York Times, presente en la Corte de Brooklyn, describió al ex poderoso ex policía mexicano como “pálido y un poco desaliñado”. Su esposa y dos hijos estuvieron presentes en la audiencia.

La próxima audiencia para García Luna será el 21 de enero. Los fiscales dijeron que ya están trabajando en “resolver el caso sin tener que ir a un juicio”, algo que es rutinario en las prácticas penales de aquel país.

De acuerdo con Feuer, no hubo cargos nuevos. Los fiscales pidieron mantener preso a García Luna debido a su gran fortuna personal, su viaje de noviembre pasado hacia México y sus conexiones con funcionarios mexicanos de alto rango. Dijeron que había un riesgo inaceptable de fuga.

Estos juicios son abiertos. Se espera que salgan a relucir nombres de políticos mexicanos que, se cree, acompañaron a García Luna en su presunta carrera criminal que incluye, según la Fiscalía de Estados Unidos, conspiración para traficar y distribuir drogas; recibir sobornos del Cártel de Sinaloa y mentirle a las autoridades estadounidenses.

García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal del Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, acusado de aceptar supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa para proteger las operaciones de esa organización, inició su proceso este viernes en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, acusado además de complicidad para tráfico de drogas y falsedad de declaración. Es la primera aparición del ex mano derecha de Calderón Hinojosa en materia de seguridad luego de su arresto el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas.

Alan Feuer, periodista de The New York Times, quien también cubrió el juicio de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en esa misma Corte de Brooklyn, escribió esta mañana en su cuenta de Twitter que García Luna se presentaría alrededor de las 2 de la tarde –hora del Este de EU– “y seguramente se declararía inocente, tal como ocurrió horas después.

Garcia Luna will be presented in Brooklyn at around 2 PM and will almost certainly plead not guilty. Bail arguments are likely to put over until at least next week. Those will be important b/c Garcia Luna may reveal the state of his finances during them.

— Alan Feuer (@alanfeuer) 3 de enero de 2020