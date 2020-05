Genera opiniones divididas

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.-Para una de las aficiones más exigentes del deporte mexicano, el eDerby ha generado opiniones divididas.

Desde la interacción que se muestra en pantalla entre los narradores y los peloteros, así como la que tienen con los fans, hace más ágil y divertida la guerra de cuadrangulares.

«Me han parecido divertido algunos juegos, no sabía que los peloteros eran buenos con el control, la verdad se han lucido. También está padre el que podamos conocer a otros narradores», comentó el fanático Omar González, de 28 años.

«Siento que es una buena manera de mantenerte cerca del beisbol, quizá ahorita no puedes ir al estadio, pero te diviertes con los jonrones, creo que es una buena opción por ahora, aunque no se compara con el juego en el estadio», dijo aficionado de 23 años Juan Alejos.

Para los aficionados de antaño, el eDerby les ha parecido aburrido y poco atractivo.

«El beisbol se juega, se siente, no como esas pend…. Mejor que pongan partidos de campeonatos», expresó Lizandro Canché, de 42 años.

«Qué aburrido está, no me agrada nada de este formato, no hay seriedad de los narradores y ni siquiera juegan en los parques de México», aseguró el fanático de 39 años, Rogelio Quintal.