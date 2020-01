Gestiona 4T recuperación de bienes comprados en Estados Unidos por políticos y narcos

«Lo quiero dejar en claro es que no hay impunidad. No hay arreglo, porque en algunos casos se pactó hasta las aprehensiones y devolución de cierta cantidad de dinero… No hay negociación en estos casos, se aplica la ley» AMLO. Presidente de México.

López Obrador no precisó los casos de entregas o aprehensiones de delincuentes pactadas, pero aclaró que su gobierno conduce todos los procesos correspondientes conforme a lo establecido en las normas oficiales y en apego al debido proceso y el respeto de los derechos.