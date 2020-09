Gigi Hadid y Zayn Malik se convierten en papás de una niña

La modelo Gigi Hadid y su novio, el músico Zayn Malik, anunciaron en redes sociales el nacimiento de su primera hija, y el flamante papá se expresó ‘agradecido’.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020