Giordana Guzmán retira apoyo a su prima Frida Sofía

Giordana asegura que Frida Sofía está enferma y que solo será feliz cuando vea destruida a la familia Guzmán.

Oficialmente se rompió la buena relación que mantenían Frida Sofía y Giordana Guzmán, al parecer ya no podrán un negocio en común y es que la hija de Luis Enrique Guzmán le acaba de retirar su apoyo a la polémica joven.

Pese a que Giordana en un principio aseguró que apoyaría a su prima Frida Sofía en sus batallas, aunque ella no quisiera hablarle del tema y aunque la haya sacado de su vida, hoy sus palabras dan un nuevo giro, se pone en su contra y asegura “está enferma”.

Luego de que Frida acusará públicamente a Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente cuando ella apenas tenía 5 años de edad , equipo del programa de espectáculos Sale el Sol, intentó ponerse en contacto con Giordana, quien no quiso recibirlos; sin embargo, a Alex Kaffie le hicieron llegar un mensaje que la joven envío donde deja clara su postura, está de lado de su padre y de la familia Guzmán.

«Les juro, lamento mucho que ella usará esta hermosa plataforma, pero eso es mentira”, comienza el mensaje que Giordana envió a tres personas donde una de ellas administra un portal feminista, donde Frida también publicó su denuncia.

“Claro, nunca me va a costar ni a nadie, pero como la veo (a Frida), solo quiere chingarnos a todos, no le importa qué ni como solo quiere joder”, continúa.“Ella (Frida) cree que si todos nos morimos se va a sentir feliz, está mal, está enferma y con todo mi amor ya no tiene mi apoyo, porque no le importa a quien se lleve entre las patas con tal de que odien a mi familia” Giordana Guzmán. Prima de Frida Sofía