‘Golpea’ frío a comerciantes

Aún no se recuperan de la pandemia y las bajas ventas; este lunes la mayoría no pudo abrir sus puertas

Frontera., Coah.- Un nuevo golpe económico fue el que sufrió el sector comercial del municipio, esto debido a las bajas temperaturas y al corte en la energía eléctrica que provocó que la mayor parte de los negocios permanecieran cerrados en este municipio.

César Chávez Ramón, Presidente de la Cámara de Comercio en Frontera dijo que más del 80% de los negocios cerraron sus puertas debido a las bajas temperaturas que azotaron en todo el estado, además de que la falta de energía eléctrica que se generó desde la madrugada del domingo evito que incluso empresas arrancarán la producción diaria, por lo que existe la posibilidad de que hayan sufrido fuertes perdidas económicas.

“La mayor parte de los negocios sufrieron perdida, solo los que se dedican al ramo de la ferretería están haciendo su agosto en febrero, toda vez que son los únicos que están vendiendo una gran cantidad de artículos que se utilizan para repara tuberías y tanques daños por el frío”.

Dijo que si bien algunos comerciantes estaban dispuestos a enfrentar el frío de -9 grados que se dejó sentir desde las primeras horas del lunes, muchos de ellos no pudieron abrir sus puertas ya que no contaban con luz eléctrica y el frío incesante no les permitió mantener sus negocios abiertos al no contar con energía para los mini split.

Explicó que una buena parte de los dueños de negocios de la zona centro reportaron daños debido al frío como son rupturas de tuberías de agua potable y descomposturas en los vehículos dónde realizan la entrega de mercancía, por lo que posiblemente está disminución en la temperatura les provocó gastos que no tenían contemplados, mermando aún más su economía.