Golpean a Médico en ‘filtro sanitario’

PUBLICIDAD

San Buenaventura, COAH.- Policías agredieron a un médico del Hospital Amparo Pape de Benavides cuando regresaba de laborar, le lastimaron las costillas y hombro izquierdo, columna y muñecas. El galeno interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.

José Arturo David Vera Gómez es Médico General de Urgencias, salió de su turno nocturno el jueves 16 de abril y se dirigió a su domicilio ubicado en el municipio de San Buenaventura, al llegar se encuentra con un retén instalado debido a la contingencia.

Al identificarse como médico, una policía le dijo que no podía ingresar porque estaba esperando órdenes y debía esperar, pero un soldado lo vio y le dio el paso, durante el trayecto lo iba siguiendo una patrulla, en el domicilio le volvieron a pedir la identificación.

“Le dije que venía de trabajar por doce horas y que venía cansado, se fue pero luego llegó otra unidad. Me metí a la casa, pero al ver que tomaban fotos de mi hogar como de mi auto, me molestó mucho que hicieran esto, salí y tomé fotos de las autoridades, esto le molestó y me arrebató el celular, yo hice lo mismo con el suyo”.

El doctor y el policía comenzaron a forcejear, llega otro policía y lo agredió físicamente para luego someterlo, le lastimaron las muñecas, un bícep, tiene cortes en la palma de la mano derecha, lesión en cuello, hombro y costillas del lado izquierdo.

También lee: Mueren 3 más por coronavirus, son 2 de Monclova

“Salió mi familia bien asustada y mis vecinos a defenderme diciéndoles que era médico, pero me subieron a la unidad 002 para llevarme a la comandancia, me tomaron más fotos y se burlaron de mí. Hice mi llamada al sindicato y a mis directivos, llegó un comandante para hacer el escrito de lo que había pasado y todo quedó en un disculpe usted”.

La mañana de ayer acudió a la Comisión de Derechos Humanos junto a Ramiro Rojas Martínez, encargado de Asuntos Laborales de la Sub Sección 86 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, con el fin de interponer una queja por abuso de autoridad y derecho al libre tránsito.