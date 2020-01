Hackean Twitter de Mariah Carey y publican insultos contra Eminem

PUBLICIDAD

La cuenta de Twitter de Mariah Carey, quien alcanzó en 2019 la posición número uno con su clásico navideño «All I Want for Christmas is You», fue hackeada en víspera de Año Nuevo.

Un portavoz de la red social confirmó a The Hollywood Reporter que desde la cuenta de la intérprete se publicaron mensajes ofensivos antes de que fuera bloqueada por la compañía.

«Tan pronto como nos enteramos del problema, bloqueamos la cuenta comprometida y actualmente estamos investigando la situación», se indicó.

En la cuenta de la estrella se publicaron tuits ofensivos en contra de Eminem y un retuit de otra cuenta que hacía referencia a la hija del rapero. «Eminem aún puede sostener esta p…», se lee.

Otros mensajes mencionaron a Chuckling Squad, un grupo de hackers que también comprometió la cuenta del CEO de Twitter, Jack Dorsey, en agosto del año pasado.

Ese grupo además se ha atribuido la responsabilidad de piratear otras cuentas de celebridades, incluida la de la actriz Chloë Grace Moretz.

El último tuit apareció a las 15:35 horas del martes, en el que se mostró una foto de un adolescente sin camisa con la leyenda «xbox n—».

Una vez que se restableció su cuenta, Mariah Carey se burló del incidente al publicar: «Tomo una siesta y esto sucede?».