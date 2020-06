Hallan en Tabasco la estructura maya más antigua

Científicos han descubierto con un método de detección aérea la estructura más grande y antigua de la civilización maya: una colosal plataforma rectangular elevada, que fue construida entre mil y 800 años antes de Cristo en el estado mexicano de Tabasco.

La estructura, a diferencia de otras pirámides mayas en ciudades como Tikal en Guatemala y Palenque, en México, erigidas unos mil 500 años después, no estaba construida en piedra sino en arcilla y tierra, y probablemente fue usada para rituales masivos, dijeron investigadores el miércoles.

Ubicada en un sitio llamado Aguada Fénix, cerca de la frontera con Guatemala, la estructura medía casi 400 metros de ancho y mil 400 metros de largo, con 10 a 15 metros de altura. En volumen total, superaba a la Gran Pirámide de Giza del antiguo Egipto, construida mil 500 años antes.

No había signos de esculturas que representaran individuos de estatus alto, lo que sugiere que la cultura maya en esta etapa temprana era más comunitaria y que recién más adelante desarrolló una sociedad jerárquica, con desigualdad social, dirigida por la realeza, dijeron los investigadores.

«Debido a que es tan grande horizontalmente, si caminas sobre ella, simplemente parece un paisaje natural», comentó el arqueólogo de la Universidad de Arizona Takeshi Inomata, quien dirigió la investigación publicada en Nature. «Pero su forma se ve muy bien en lidar».

