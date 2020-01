Hasta Alemania llega la fama del IMSS; futbolistas se burlan de las horas de espera

La para nada veloz atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que ha causado miles de millones de publicaciones en Facebook, llegó hasta el equipo de futbol alemán, Wolfsburg, que con una peculiar foto de sus jugadores esperando turno se burla de la Institución.

La imagen muestra a los futbolistas sentados en las gradas, hartos, esperando aburridos y sin esperanza, no se sabe si a que llegue el entrenador o a poder ingresar a la cancha. El caso es que la foto fue tan atinada, que no dudaron en hacer una referencia al IMSS.

El Wolfsburg se burla del IMSS

La burla se hizo viral rápidamente compartiéndose casi 2 mil veces en menos 17 horas y generando más de 500 comentarios, debido a que a los internautas mexicanos les pareció bastante curioso que una liga de futbol de Alemania se conozca sobre las largas filas de espera para recibir atención médica en México.

«Esperando el turno en el IMMS»

VfL Wolfsburg.

«¡Tío lobo cuánta razón tienes! Sírvanle una cerveza por mi cuenta», «Créanme, esta fila es cortísima a comparación de la del IMSS«, «Cualquiera que no sea mexicano no entenderá la referencia», «¡ Welcome to México, compadres !», «Sublime» y «Seguimos mejorando», son los mejores comentarios hasta el momento.

IMSS responde con humor a críticas del Wolfsburg

Lejos de molestarse por evidenciar su pésimo servicio, el IMSS contestó a la publicación colgándose como siempre de los buenos trenes del mame que tanto nos han hecho reír. Aunque en esta ocasión sí lograron más de 100 corazones (¡hurra!) en Twittter y mil likes en Facebook.

«¡No esperen más, favor de pasar a la #UNIFILA para pacientes sin cita!»

IMMS.

Ante tal desfachatez, el Wolfsburg contestó con otra mofa, pero ahora sobre la unifila. Así, publicaron una foto de sus jugadores esperando turno mientras el IMSS no sabe ni por dónde empezar a recibir pacientes. «Cita para el 2030», escribió un usuario.