‘Hay incertidumbre y preocupación’

Cd. de México.- Dante Osorio, actual delantero de Correcaminos y quien luchó por mantener vivo su sueño de jugar en el Ascenso, siente que el mundo se le viene encima ante la probable desaparición de esta Liga.

Previo al Clausura 2020, el delantero nacido en Valle de Bravo tomó la difícil determinación de irse de Potros UAEM, equipo con el que militó más de 10 años, desde categorías infantiles, Tercera y Segunda División hasta llegar a la División de plata.

Cuando el club mexiquense informó que no participaría en el Clausura 2020 por problemas económicos, la decisión de Dante parecía cobrar sentido. Sin embargo, él ya estaba entrenando con Loros de Colima, conjunto que, días después, también declinó competir tras la muerte de su propietario Jimmy Goldsmith.

«De Potros salí antes de que le dieran la noticia a mis compañeros, pero después sí me pasó con el tema de Loros, estaba haciendo la pretemporada, ya había firmado contrato y llevaba mes y medio viviendo en Colima cuando pasó esta situación desafortunada», comentó Osorio en entrevista con CANCHA.

«La fecha de inicio de torneo ya estaba próxima, los equipos ya estaban armados y lo ves difícil. Llamé a varios equipos y la respuesta era la misma, que no había presupuesto o estaban completos; después busqué en Segunda, me decían que ya tenían a sus mayores, y ya sobre el final me salió la oportunidad de venir a Corre. Y ahora con esto, sientes que se te viene el mundo encima».

Osorio ya había jugado cuatro partidos con el equipo de la UAT, pero ahora, como el resto de sus compañeros, espera con incertidumbre la decisión final que tomen los directivos.

«Por el interés de muy pocas personas están haciendo esto, se aprovecharon de un problema mundial y nos tienen atados. Hay incertidumbre, preocupación, no sabes qué va a pasar. Hablan de una liga de desarrollo, pero en mi caso no entro como Sub 23, tengo 26 años, no sabes si va a seguir tu carrera deportiva o se va a acabar aquí», lamentó.

«No vas a formar jugadores poniéndolos a competir con los de su mismo nivel. En Ascenso te encuentras con jugadores de talla mundialista, que han sido campeones en Primera División, eso es lo que te va formando».

Sufren 6 ex Potros nuevo calvario

Tras verse forzados a buscar un nuevo equipo hace apenas cuatro meses, por la salida de Potros de la Liga de Ascenso, seis jugadores enfrentan otro calvario ante la inminente desaparición del circuito de plata.

En diciembre, el plantel de la UAEM fue notificado en plena pretemporada que no participaría en el Clausura 2020 por la insolvencia económica de la directiva, lo que dejó a la deriva a más de 24 futbolistas.

De ellos, sólo el costarricense Néstor Monge (Cafetaleros), el colombiano Raúl Zúñiga (Dorados) y los mexicanos Arturo Tapia (Cafetaleros), Moisés Hipólito (Alebrijes), Diego Martínez (Zacatepec) y Adrián Justo (Mérida) encontraron acomodo en la misma División.

Sin embargo, estos jugadores se encuentran a nada perder otra vez su empleo de concretarse el planteamiento del presidente del circuito, Enrique Bonilla, y de la mayoría de los dueños, de convertir el Ascenso en una liga de desarrollo.

La experiencia de Potros demostró que la desaparición de un equipo de Ascenso puede acabar con la carrera de un futbolista, pues jugadores como Carlos Esquivel, Leonín Pineda o Efrén Mendoza optaron por dejar el profesionalismo.