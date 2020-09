Henry Cavill habría llegado a un acuerdo para más películas de Superman

Siempre he sido fan de Superman. Con un personaje como ese, te llevas la capa contigo fuera del set y se convierte en parte de tu representación pública. Cuando conoces niños, los niños no necesariamente me ven como Henry Cavill , pero pueden ver a Superman, y eso conlleva una responsabilidad. Debido a que es un personaje tan maravilloso, en realidad es una responsabilidad que estoy feliz de tener, y espero poder interpretar a Superman en los próximos años», admitió Cavill en un episodio de Actors on Actors de Variety.