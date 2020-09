Hidroxicloroquina funciona como placebo para prevenir COVID: estudio

Tomar hidroxicloroquina a diario para prevenir un posible contagio por COVID-19 tiene exactamente los mismos efectos que tomar un placebo, según los resultados de un ensayo clínico publicado este miércoles en la revista JAMA Internal Medicine.

Los investigadores de la Facultad de Medicina Perleman de la Universidad de Pensilvania encargados del ensayo, probaron la eficacia de este medicamento en personal sanitario, un colectivo con altas probabilidades de contagio, y descubrieron que las tasas de infección eran iguales entre los que tomaban hidroxicloroquina y los que tomaban un placebo.

También observaron que los niveles de infección fueron bajos entre los participantes, lo que los investigadores atribuyen a la eficacia de otras medidas de prevención como el distanciamiento social, el uso de equipo de protección personal y una higiene adecuada de manos.

Efficacy and Safety of #Hydroxychloroquine vs Placebo for Pre-exposure #SARSCoV2 Prophylaxis Among Health Care Workers: A Randomized Clinical Trial

via @JAMAInternalMed https://t.co/uyBBvnSUtd

— Chris Hendel (@chrishendel) September 30, 2020