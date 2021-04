Hilary Duff será la protagonista de How I met your father

La actriz Hilary Duff protagonizará la nueva serie titulada 'How I Met Your Father'; Hulu será la encargada de distribuir la ficción en Estados Unidos

Hilary Duff protagonizará una secuela de la serie ‘How I met your mother’, titulada ‘How I Met Your Father’. Hulu será la encargada de distribuir la ficción en Estados Unidos, que contará con Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, showrunners de ‘This Is Us’ y ‘Love, Victor’, como guionistas.

La serie narrará cómo Sophie (Duff) le está contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, trasladando la historia al año 2021, en la que la mujer y su grupo de amigos aún están buscando descubrir quiénes son y qué quieren en su vida, lo que implicará ver la complicada situación sentimental de la joven adulta.