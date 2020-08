Hombre posa para la foto, y rompe una escultura milenaria

“Me gustaría inculparme después de leer sobre el incidente en los periódicos austriacos. Quedo a completa disposición, fue un comportamiento irresponsable por mi parte, y no conocía las consecuencias, por lo que seguí la visita al museo y toda la estancia en Italia con normalidad (no hui). Durante la visita me senté en la estatua, pero sin darme cuenta del daño que evidentemente causé. Les pido información sobre los pasos que son necesarios de mi parte en esta situación tan desagradable para mí y por la que, en primer lugar, me disculpo”, expresó en la cuenta de Facebook del museo.