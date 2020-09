Hombre se quita chaleco y abriga a perrito callejero

El perro es el mejor amigo del hombre, y aunque en ocasiones el hombre es su peor enemigo, por fortuna existe gente buena alrededor del mundo que daría todo por protegerlos.

Si tu eres un pet-lover, esta nota te sacará una sonrisa.

En un video viralizado recientemente se muestra cómo un hombre se quita una prenda de ropa y se la pone a un can callejero.

En el clip se ve cómo el can está acurrucado, con frío, cuando un hombre al verlo decide quitarse el chaleco y ponérselo.

La acción no resultó indiferente para quienes estaban cerca y decidieron grabar el tierno momento.

El video hasta el momento suma casi 9 mil reproducciones y más de mil ‘me gusta’.

Those who have the least are always the ones that give the most….

This man with a heart of gold saw a sweet lost pup all curled up in a bus stop. Immediately took off his vest and lovingly put it to help him stay warm. Shared💕 pic.twitter.com/uxZNwXO894

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 3, 2020