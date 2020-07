Hombre vence al coronavirus, pero queda con 60% de daño pulmonar

PUBLICIDAD

Jonathan, un comerciante informal de 29 años, logró vencer al covid-19 tras permanecer 22 días intubado; sin embargo, el virus le ocasionó un daño irreversible del 60 por ciento en su pulmón, por lo que los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevén que requerirá de oxígeno el resto de su vida.

“El pulmón tiene un daño severo prácticamente del 60 por ciento. Sí va a requerir oxígeno, la tomografía nos muestra daño severo y probablemente vaya a requerir oxígeno gran parte de su vida. No lo sabemos aún, el daño todavía es pronto, los pulmones aún tienen que recuperar y tenemos que evitar la fibrosis mayor”, dijo Juan Cruz García Rodríguez, especialista en medicina interna.

El 18 de junio, Jonathan ingresó al Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 29 “Belisario Domínguez”, sin ser derechohabiente del IMSS, con neumonía viral, que es una evolución de la enfermedad de 15 días previos, y dificultad respiratoria con un índice de saturación en la sangre al 74 por ciento, por lo que un día después fue intubado por la lesión pulmonar tan severa que presentaba.

“Al ver su estado, su pronóstico de sobrevivir no era muy bueno, ya que tiene una afectación en sus pulmones del 60 por ciento, la cual es irreversible porque el tejido se dañó. Con la lesión pulmonar tan severa que presentaba fue colocado boca abajo, se le administró oxígeno con mascarilla parcial, pero sólo alcanzó una saturación del 88 por ciento sin presentar mejoría», expuso.

El especialista destacó que Jonathan también presentó falla cardíaca mientras estuvo intubado, pero hace unos días mejoró la saturación en 85 por ciento y ya no mostró tanta dependencia de oxígeno. “Jonathan tiene un mes que ingresó con nosotros, no tiene ningún antecedente, no es diabético ni hipertenso, lo único que tenía era obesidad.

«Actualmente, bajó casi 20 kilos por el internamiento y es el más chico de cinco miembros de su familia quienes se infectaron todos de covid-19, pero no requirieron hospitalización”, refirió el doctor García Rodríguez.

Mencionó que Jonathan tiene dos secuelas: por un lado afectación muscular con cansancio y debilidad que provoca en ciertos pacientes, parálisis parcial generada por el mismo virus y por el efecto del relajante que se le administró durante el tratamiento.

“Como consecuencia de la neumonía a causa del covid-19, Jonathan desarrolló fibrosis pulmonar, padecimiento que se presenta con más frecuencia en adultos mayores que tuvieron una exposición a una mina o al humo del cigarro por más de 40 años; pero Jonathan no es una persona fumadora”, agregó el especialista.

El doctor Juan Cruz García Rodríguez refirió que después de darlo de alta tiene que atenderlo el área de neumología para evaluar el daño con el que queda, se le va a ofrecer rehabilitación pulmonar para recuperar un poco más la lesión y evitar una fibrosis mayor.

Por su parte, Jonathan agradeció al personal que siempre estuvo al pendiente de su salud, “ellos siempre encontraban una forma de demostrarme que la vida era de otra manera y nunca dejaron que yo decayera”. «Yo le digo a los que todavía no creen, que el coronavirus sí existe. Me siento feliz de ver a mi mamá, ya extrañaba a la familia, gracias al apoyo que aquí me dieron siempre y nunca me dejaron caer los ánimos, siempre los enfermeros y doctores me decían que le echara ganas”, expresó.