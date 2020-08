Homologan criterios para la reapertura

PUBLICIDAD

San Buenaventura, Coah.- La Alcaldesa Gladys Ayala Flores asistió a la Reunión del Subcomité de Salud Región Centro, donde los integrantes evaluaron la situación de contagios por Covid-19, acciones y medidas de protección.

En homologación de criterios para apertura moderada de negocios pendientes como la unidad deportiva, eventos sociales y venta de alcohol, la Edil mencionó que en San Buenaventura serán bajo estricto control de las medidas sanitarias y con supervisión de Vigilantes Covid-19.

Por lo tanto iniciarán con la implementación de protocolos sanitarios para dar paso a la apertura, toda vez que desde el mes pasado se capacitó a los propietarios y empleados de áreas que deben cumplir con el uso obligatorio del cubrebocas, sana distancia y desinfección para abrir en las siguientes fechas y horarios:

• Este viernes 7 de agosto la apertura de Ciudad Deportiva para caminar o trotar de 6:00 am a 10:00 am y por la tarde de 6:00 pm a 9:00 pm

• Quintas y albercas a partir del lunes 10 de agosto hasta las 7:00 pm con aforo del 30%

• Expendios de alcohol a partir de esta semana de Lunes a Sábado de 10:00 am a 11:00 pm; Domingos de 11:00 am a 12:00 pm

• Bares y cantinas de 11:30 am a 11:00 pm

• Salones de fiesta de 6:00 pm a las 11:00 pm con aforo del 30%

Para todos los eventos sociales, dueños de salones o quintas deberán tramitar en Secretaría del Ayuntamiento un permiso sin costo, para control y registro de invitados; no se permitirá número mayor a lo expedido, de lo contrario serán suspendidos.