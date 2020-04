Hotel de Tijuana ofrece sus instalaciones a enfermera que dormía en su camioneta

PUBLICIDAD

Hace unas semanas la historia de la enfermera Silvia Rosas Saucedo nos conmovió a todos pues al igual que muchos trabajadores de salud ha tenido que hacer grandes sacrificios para poder cumplir con su valiente labor atendiendo a pacientes con coronavirus (COVID-19).

Y es que la enfermera quien se desempeña en el área de medicina interna del Hospital General de Tijuana, se ganó el respeto y la admiración de miles de cibernautas pues decidió sacrificar el descanso y la comodidad de su hogar para vivir en su camioneta.

Su historia no solo llegó a las redes sociales pues también fue escuchada por el sector hotelero por lo que el Gran Hotel Tijuana le ofreció sus instalaciones para que pueda hospedarse de forma gratuita.

“Gracias a la Secretaría de salud por medio del secretario de Salud de BC y a la Asociación de hoteles ya no me quedaré a dormir en mi camioneta, me darán hospedaje en el Gran Hotel Tijuana. Muchas gracias por apoyarnos, porque nos permiten no exponer a nuestras familias, que son por quienes trabajamos y nos entregamos cada día. Dios les bendiga y les pague conforme a sus riquezas en gloria. Así podremos descansar y afrontar esto con menos estrés y cansancio, muchas gracias a todos por sus mensajes de ánimo y bendiciones, sé que entre todos podemos evitar un daño mayor a nuestra gente”, detalló Silvia Rosas a través de su cuenta de Facebook.

Sin embargo, la noble acción del hotel no solo contempla a Silvia, sino que también recibirá a cualquier médico o enfermera que esté trabajando en las instituciones de salud, esto como parte del reconocimiento y agradecimiento a su labor.