‘Hoy salimos del Acuerdo de París, en 77 días nos uniremos de nuevo’: Biden

Estados Unidos se salió oficialmente del Acuerdo de París, firmado por las naciones del mundo hace cinco años para evitar las catastróficas consecuencias de calentamiento atmosférico, ante esto Biden aseguró que volverá a suscribir el acuerdo.

La medida, auspiciada por la administración de Donald Trump en Washington, deja a Estados Unidos aun más aislado a nivel internacional pero de inmediato no afecta de ninguna manera las gestiones mundiales para frenar el calentamiento atmosférico.

Ante esto el candidato demócrata dijo que en 77 días, tiempo en que podría asumir el cargo, Estados Unidos regresará a este acuerdo.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020