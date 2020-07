Hubo en la 288 gastos en exceso

PUBLICIDAD

El Secretario General de la Sección 288 reconoció que hubo excesos en los gastos del comité y se tienen la disposición al menos por su parte, de reintegrar el dinero que le pertenece a los trabajadores, lo cual se analizará con el Comité Nacional.

Tras darse a conocer el faltante que se tiene en las cuentas del Comité Local y presentarse un informe en donde se establece el destino del recurso, se comprobó que hubo gastos excesivos durante meses aunado a la disminución de recursos del comité.

Patricio Quintero Alemán, señaló que no se tomó el dinero, sino que se realizaron gastos que no iban de acuerdo con los ingresos del comité, sin que el Tesorero reportará de que cuentas se tomó.

Dentro de los gastos que se realizaron se encontraban los apoyos de gasolina para funcionarios y comisionados, refacciones, reparación de un vehículo, la rehabilitación del inmueble tras los daños que ocasionaron los napistas en octubre del 2019, pagar la demanda de la contadora que se heredó de la administración pasada, apoyo en préstamos a trabajadores.

Señaló que se trató de atender las solicitudes de los trabajadores y realizar los pagos que se tenían que hacer, sin tomar en cuenta la disminución de los ingresos del comité, por lo que se vio rebasado.

Reconoció que como Secretario General cometió el error de no vigilar la Tesorería y verificar de donde se estaba obteniendo el recurso, pero así mismo el ex Tesorero Francisco Ballesteros cometió el error de no notificar la situación.

“Yo como Secretario General reconozco el error de no haber vigilado tesorería como debe de vigilarse, a tal grado no me di cuenta que se estaba usando recursos para cubrir unos gastos de una cuenta que no debió haberse usado, como el fondo de resistencia, no fue un robo se gastó de más”.

Dijo que en su caso está en la disposición de devolver el recurso que falta entro de las cuentas del sindicato, al ser una de las firmas responsables, pero Jorge Alarcón y Francisco Ballesteros deberán estar en la misma disposición.

En su caso, dijo que no cuenta con recursos, lo que puede aportar es su finiquito para tratar de resarcir la situación, lo cual, le duele, al ser el fruto de 37 años de trabajo, y está a disposición de lo que diga el Comité Nacional.