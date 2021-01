IMSS amplía capacidad hospitalaria en NL y Coahuila por COVID

PUBLICIDAD

Con el objetivo de garantizar la atención a pacientes con COVID-19 debido al alza en contagios y hospitalizaciones en Nuevo León y Coahuila, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabaja en la reconversión para aumentar el número de camas.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que en ambas entidades se ha realizado un trabajo coordinado, integrado y permanente con los gobiernos a fin de contar con mayor infraestructura para la atención de la pandemia.

Detalló que en Nuevo León se trabaja en aumentar 12 camas en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 de Villa Guadalupe; 40 en el HGZ con Medicina Familiar No. 6 de San Nicolás Garza; 49 en el Hospital de Cardiología No. 34, y 40 para el Hospital de Ortopedia y Traumatología No. 21.

Además, se analiza la operación de un piso en el Hospital Tierra y Libertad; la posibilidad de recibir un hospital móvil por parte de Protección Civil del estado para atender a convalecientes; además, se planea un Módulo Temporal en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5 de Morones Prieto.

En tanto, en Coahuila, ayer entró en operaciones la Unidad Médica Temporal de Saltillo y hoy inició el módulo instal