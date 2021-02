Inaugura MARS obras por 51mdp

PUBLICIDAD

Monclova, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó una gira de trabajo por municipios de la Región Centro de Coahuila, en la que entregó y puso en marcha obras de beneficio para sus habitantes, por un monto de más de 51 millones de pesos.

“En Coahuila, las obras de infraestructura no se detienen”, señaló el Mandatario estatal.

En el Municipio de Castaños, Miguel Riquelme entregó calles pavimentadas en 16 colonias; de la misma manera puso en marcha los trabajos de rehabilitación del Bulevar Santa Cecilia, tramo del Puente Centenario al Paso Superior Vehicular Carlos Salinas de Gortari. La inversión total será de 23.3 millones de pesos.

Dichas obras inciden en la calidad de vida de sus habitantes y mejoran el desarrollo de negocios y empresas locales instaladas en dicho circuito.

EN MONCLOVA

Mientras que en Monclova, Riquelme Solís entregó el drenaje pluvial en la Colonia Las Flores, y para fortalecer la actividad turística religiosa inauguró el Cristo de Loma de la Bartola, acciones en las que, en conjunto con el Gobierno Municipal a través del programa “Vamos a Michas”, se invirtieron más de 27.8 millones de pesos.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN 16 COLONIAS

Acompañado por el Alcalde de Castaños, Enrique Soto Ojeda, el gobernador Miguel Riquelme acudió a las calle Durango y Zacatecas, de la Colonia California, en donde cortó el listón inaugural de las calles pavimentadas: 14 mil metros cuadrados de pavimento y 10 mil 500 en recarpeteo. La inversión aquí fue de 12.3 millones de pesos aplicados en calles de 16 colonias.

Desde este lugar, el Gobernador de Coahuila anunció que para mejorar la infraestructura de la Carretera Federal 57, en este municipio se rehabilitarán 62 mil 500 metros cuadrados de pavimento en tramos aislados del Bulevar Santa Cecilia, con inversión de 11 millones de pesos.

“En Coahuila las obras no se detienen, hemos decidido no suspender la obra de nuestra entidad. En los picos más altos del Covid-19 no detuvimos la marcha y mucho menos un proyecto; lo que fue autorizado por el programa ‘Vamos a Michas’ sigue su curso, porque en mi Gobierno vamos adelante y hemos decidido sumar otras obras que no estaban contempladas pero son necesarias para la economía local”, adelantó.

DRENAJE PLUVIAL ‘LAS FLORES’

En Monclova, el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Paredes López visitaron la Colonia Las Flores para hacer la entrega del drenaje pluvial, en donde se invirtieron 17.8 millones de pesos.

Riquelme Solís enfatizó que acciones como el drenaje pluvial de “Las Flores” fueron planteadas como proyectos prioritarios para Monclova ante las problemáticas de inundaciones que las familias vivieron en las últimas décadas en época de lluvia, y hoy, después de varias etapas, se entrega a los vecinos.

“Seguiremos cuidando a las y los monclovenses porque las obras deben continuar, arrojando beneficios a quienes han padecido las lluvias, como en este sector; estas acciones son el resultado de ponernos de acuerdo Estado y Municipio”, aseguró.

Al hacer referencia a la situación que enfrenta la empresa Altos Hornos de México, dijo confiar en que en corto plazo pueda salir adelante, porque es un referente en la economía

regional.

Por su parte, el alcalde Alfredo Paredes agradeció al Gobernador por esta importante obra, la primera que iniciaron juntos, en beneficio de los habitantes de colonias aledañas a Las Flores, mismos que se veían gravemente afectados cuando las aguas bajaban de los cerros en temporada de lluvias.