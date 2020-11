Iniciarán en Saltillo pruebas de vacuna

PUBLICIDAD

Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informara que Coahuila sería uno de los estados donde se realizarían pruebas de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino CanSino Biologics, el Gobierno del Estado precisó que la sede del estudio será la ciudad de Saltillo y que se aplicarán entre 500 a mil muestras del fármaco.

“Me habló Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, para notificarme que Coahuila tendrá uno de los centros (hospitalarios)”, expuso el gobernador Miguel Riquelme, “se seleccionó a Saltillo para que, dentro de los ensayos que autorizó la Cofepris a la empresa china, se lleve a cabo una muestra de 500 a mil vacunas, con gente que ellos mismos seleccionarán”.

En ese sentido, subrayó que se trata de un estudio de carácter privado, por lo que el Estado solo estará a la espera de los resultados.

“Ya se dio información por parte de la SRE, esa información es la que hay y la que puede darse a conocer. No es otra cosa más que: en Coahuila hay un centro, se ubica en la ciudad de Saltillo, es una empresa de origen chino.

“Hace unos momentos me fue notificado, me estaban buscando desde ayer, la subsecretaria, de parte del canciller, para que el Gobierno del Estado esté enterado. No hay más por hacer, es una cuestión privada, donde ellos harán su muestreo y sus pruebas”, dijo el mandatario en conferencia de prensa celebrada esta mañana desde la Región Carbonífera.