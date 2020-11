PUBLICIDAD

Es injusto que no haya alumnos reprobados este semestre ya que esto propiciaría que los demás sigan sin hacer las tareas ni enviaran evidencias lo que resta del año, señalaron los docentes de nivel básico luego que la Secretaría de Educación Pública diera a conocer dicha modificación.

“Por respeto a los estudiantes que se esfuerzan en mandar sus actividades día con día y el esfuerzo que hacen sus papás por dotarlos de lo necesario, no me parece justo. Hay jóvenes que trabajan para poder pagar el internet y enviar las actividades”

Por otra parte, mencionaron que la mayoría de los que no envían los trabajos es por flojera y no porque no cuenten con internet, esto se puede comprobar ya que diariamente publican contenido en sus redes sociales.

De aprobarlos este semestre, el siguiente lo tomarán como algo sin importancia en su educación y repetirían el mismo comportamiento lo que resta del ciclo escolar.

“No nos parece que la secretaría los vayan a pasar de calificación solo para cumplir con los números”.

Javier Castillo presidente regional de la Sociedad de Padres de Familia, mencionó que se debe tener otra estrategia y retos porque al no tener una correcta evaluación, no se tiene claro hacia dónde va caminando la educación y las deficiencias que tienen los estudiantes.

“No es una decisión correcta, los papás si hemos hecho esfuerzos para conseguir equipos y cumplir con los que nos piden, no pueden decirnos que estamos bien cuando la mayoría no cumple ni avanza en el ciclo escolar”.