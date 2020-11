Insiste IP en buscar ayuda de AMLO

PUBLICIDAD

La única opción que se tiene para enfrentar el problema económica en la Región Centro, es llegando a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, por lo que empresarios que integran la Unión de Organismos Empresariales seguirán intentando llegar directamente a él.

Raúl Flores, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción mencionó que buscarán la solución para este problema tan grave, han buscado concretar una reunión con el presidente, se ha visto a través de terceros como Alfonso Romo, a con senadores, pero no hay respuesta.

“Probablemente no está enterado de la situación real, por eso quieren llegar a él directamente, no queda más que seguir unidos para tratar de solución este problema, la realidad no hay otra opción, lo más importante es llegar con el presidente de la república y explicarle lo que está pasando”, comentó.

El monto que AHMSA adeuda a proveedores de las diferentes cámaras, es variable en Canacar el adeudo es de un promedio de 600 millones de pesos, en Coparmex son 60 millones de pesos, en Canaco 50 millones de pesos, a socios de Canacintra se adeuda más de 250 millones de pesos, mientras que a los de CMIC 350 millones.

Los empresarios de la Región han sido muy pacientes y han esperado a que las cosas cambien, pero no está pasando, argumentaron que demandar legalmente a la empresa acerera no es viable, pues a cómo está la situación de AHMSA se puede pensar hasta en una posible quiebra, por lo que no queda de otra más que seguir buscando a López Obrador.