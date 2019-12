Insisten en que den de baja a preventivos

PUBLICIDAD

El joven Brayan Ricardo Ávila Arroyo, pidió la destitución del elemento Ramiro Morales Lara que abusó de su poder sin motivo alguno y lo golpeó en distintas partes del cuerpo, señaló que el policía intentó a ahorcarlo hasta tirarlo al piso y le puso su pie en la cabeza, ocasionándole un esguince cervical, y heridas en distintas partes del cuerpo.

Afuera del departamento de Seguridad Pública donde sería atendido por el Director de la Corporación, Fernando Olivas Jurado, señaló que es una situación que no se debe de repetir, ni con él ni con ningún otro ciudadano.

“Yo vi la cara del policía cuando me tenía en el piso golpeándome, era de satisfacción, yo solo le decía que parara pero él no me hacía caso, iba acompañado de una mujer policía, de nombre Vanesa Massieu, de ella no tengo nada que decir porque nunca me tocó”.

Los hechos sucedieron la madrugada del viernes, cuando el joven de 20 años, acudió a la casa de una amiga, para platicar, se encontraban afuera de la casa de la joven, y de pronto se aproximó una patrulla de donde descendieron los elementos y pidieron que se bajara del auto, él atendió la indicación y sin darle pie a nada, lo esposaron y sometieron.

“Yo le dije que no me iba a subir a la patrulla porque no había estado haciendo nada malo, me decía que estaba alterando el orden público y nosotros estábamos arriba de mi auto sin música ni bebidas embriagantes, le decía que parará y se molestó y me empezó a asfixiar y al ponerme su rodilla en mi cara me empezó a decir palabras altisonantes”.

Los hechos sucedieron a la una de la mañana, las lesiones que presenta son una herida en la cien cuando lo mantuvieron en el pavimento, en el hombro, en la cintura y el cuello.

Mencionó que va a interponer una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, “yo soy ciudadano americano, -mostró sus documentos originales-, tengo dos años de vivir allá, yo estoy solo, lo único que espero con ansias es venir en estas fechas y pasar tiempo con mi familia y visitar a mis amigos”.

Mencionó que su automóvil también sufrió daños, le dañaron el sistema de encendido además arrancaron una puerta, destrozaron unos cables y bocina, y de eso también pide la reparación de los daños materiales y obviamente físicos.

Al finalizar señaló que a la joven que la acompañaba, le cobraron dos mil pesos a su mamá por no llevarla detenida, a él si lo ingresaron a las celdas municipales por espacio de ocho horas, sin derecho a realizar una llamada.