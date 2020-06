Insólito: Mujer descubre que es alérgica al agua

Una mujer acaba de descubrir que es alérgica al agua… ¡Cómo lo lees! Y dicha alergia no le permite bañarse a diario debido al intenso dolor que siente cuando el vital líquido toca su piel.

Este tipo de alergia es poco frecuente y sólo afecta a una persona por cada 156 millones en el mundo, como es el caso de Rachael Fetter.

La joven de 23 años, fue diagnosticada con urticaria acuática, una alergia al agua, luego de que en julio del año pasado comenzó a desarrollarla cada que se lavaba las manos o se bañaba, incluso cuando la mojaba la lluvia.

Incluso, tan fuerte es la reacción, que si Rachael Fetter suda, también le aparecen erupciones en la piel que le provocan una terrible comezón y dolor; su caso es tan crítico que sólo puede beber media taza de agua al día.

De acuerdo con los expertos, la alergia al agua sólo afecta a 50 personas en todo el planeta, y en el caso de Rachel, por ejemplo, sólo puede bañarse dos veces a la semana.

La alergia de Rachel comenzó cuando tenía 18 años, “recuerdo que me bañaba y cuando me estaba secando, notaba que tenía erupciones cutáneas”.

Al principio, la joven pensó que el jabón que usaba le estaba ocasionando irritación en la piel, pero en 2019 su problema empeoró:

El dolor empeoró con el tiempo y pronto terminé llorando cada vez más. Comencé a ver a médicos expertos en la piel a principios de 2019”.

