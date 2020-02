Instalarán semáforos en la entrada al Campanario

La intención es hacer todo lo necesario con la ayuda de la ciudadanía, para que no vuelva a ocurrir accidentes de fatales consecuencias

Los semáforos que serán quitados en la Avenida Acereros, serán instalados en la Avenida Las Torres a la altura de la entrada a la colonia Campanario para ayudar a evitar más trágicos accidentes como el del pasado lunes donde personas pierden la vida por la falta de cultura vial.

El Alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López declaró que ahora con el “Juego de las Estrellas”, se van a instalar semáforos de alta calidad en la mencionada avenida, y los tres que se quiten, serán instalados en dicho bulevar.

Por su parte el Director de Transporte y Vialidad, Mario Garza explicó que se está trabajando en coordinación con los peritos del departamento, para verificar que se puede hacer ahí.

“Lo que pasó el lunes, es una consecuencia de no respetar los límites de velocidad, ahí en la entrada de la colonia pusimos un semáforo, que aunque es tipo “paleta”, marca una alerta, pero más adelante hay una cuesta que no permite ver y eso es lo que desata las fatales consecuencias aunado a que no respetan el circular a 60 kilómetros por hora como debe de ser”.

Dijo que no se pueden instalar bordos ni reductores, pero con la instalación de los semáforos que quitarán de la Avenida Acereros, serán más visibles y con esto permitirá a las personas a que puedan bajar su velocidad.

“Ahí desde hace tiempo estamos realizando operativos de cinturón de seguridad ya su vez preventivos, pero no podemos estar día y noche, por eso pedimos conciencia a las personas que si toman no manejen esta zona es de por sí difícil, como para hacerlo rápido y ebrios”.