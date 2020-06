Intenta su hija correrla de casa

PUBLICIDAD

MELCHOR MUZQUIZ, COAH.- A sus 80 años de edad, una mujer acudió a denunciar a su hija ante la agencia del ministerio público por intentar echarla de su propia vivienda, la cual dice con sacrificio logró adquirir en el año de 1971.

Petra Gauna Espinoza es la mujer de la tercera edad quien dijo sentir temor de que su propia hija Guadalupe Cortez Gauna de la cual teme logre desalojarla y dejarla sin un hogar en donde pasar sus últimos años de vida, pues señala que pese a que su vástago radica en Saltillo, Coahuila la acosa diariamente para que deje su hogar.

Esa situación mencionó la ha llevado a no poder dormir de solo pensar en que podría quedar en la calle, pues con engaños Guadalupe en compañía de su esposo a quien hace algunos años les dio asilo en su hogar, por no contar con empleo, le quitaron un pagaré de compra venta del lugar, y posteriormente realizaron unas escrituras sin su consentimiento.

El inmueble señaló se ubica sobre la calle Librado Flores con Ferrocarril del barrio La Gloria y desde 1971 la adquirió, siendo ese lugar en donde logró criar a sus hijos.

La octagenaria dijo sentir miedo de las amenazas de su hija, ya que en múltiples ocasiones ha llegado a correrla sin ninguna contemplación, “le digo a mis hijas, no espera que ya me muera, ella quiere que ya me muera por los que me está haciendo y no es justo”.

La afectada mencionó que con su denuncia solo busca se haga justicia para poder pasar sus últimos años, por lo que hizo responsable a Guadalupe Cortés y a Raúl Celis (yerno), de cualquier cosa que a ella le pudiera pasar.