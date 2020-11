Intentan extorsionar a matrimonio

PUBLICIDAD

Ostentándose como miembros de un grupo delictivo, criminales trataron de extorsionar a un matrimonio asegurando que de no entregar uno de sus vehículos, los matarían, hecho por el que las víctimas acudieron a buscar el apoyo de la Policía.

Fue la tarde de ayer cuando la pareja llegó pidiendo auxilio al Policía Preventivo asignado a la vigilancia de la Presidencia Municipal, asegurando tener en la línea a un tipo que trataba de extorsionarlos.

La pareja indicó que el tipo, quien se mantenía al teléfono celular, les exigía no colgar la llamada, alegando tenerlos ubicados al igual que a sus familiares, quienes pagarían las consecuencias por no acatar sus órdenes.

De inmediato, el oficial pidió apoyo a sus compañeros, arribando hasta la calle Venustiano Carranza con Zaragoza, los elementos de la patrulla 180, quienes se entrevistaron con la pareja.

Al estar enterados de la situación, los oficiales ordenaron finalizar la llamada al ver que tipo no respondía al momento que les pasaron el celular a los oficiales. El matrimonio agregó que el delincuente les exigía les entregaran un vehículo a cambio de no lastimarlos, no obstante, la Policía les recomendó a las víctimas no caer en el juego de los extorsionadores y hacer caso omiso a este tipo de llamadas incomodas.