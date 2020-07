Intentan linchar a un hombre por presuntamente abusar de un niño y asesinarlo

PUBLICIDAD

Una madre pedía ayuda en el fraccionamiento El Faro, en el municipio de Juanacatlán, para localizar a su hijo, quien más tarde fue localizado sin vida.

Luego de que los vecinos del fraccionamiento se unieran a la búsqueda, así como bomberos, el menor fue localizado sin vida, presuntamente junto a un hombre quien tenía consigo la ropa del menor.

Ante la sospecha de un abuso sexual y señalar al hombre también del asesinato del niño de 4 años, más de 200 pobladores intentaron linchar al sujeto, buscando hacer justicia por su propia mano ante la ausencia de las autoridades.

«Cuando yo hablé para pedir ayuda que no hallaba a mi hijo, no llegaron rápido, no me apoyaron. Gente de aquí de El Faro fueron los que me apoyaron y los Bomberos que estuvieron aquí», señaló Blanca Margarita Cedeño Monroy, madre del menor fallecido.

Fue necesario el apoyo de más 50 elementos de las policías de Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, El Salto, Guadalajara, Zapotlanejo y de la Secretaría de Seguridad del Estado.

Hasta el sitio llegaron paramédicos, a los cuales no dejaban que revisaran al individuo, quien aparentaba unos 30 años de edad.

Finalmente fue llevado hasta las instalaciones de la Cruz Verde del Cerro de la Reyna en Tonalá, donde su estado de salud fue reportado como grave