Intentan matar a maestro de danza

Adrián Ortegón González rompió el silencio y decidió a hablar luego de vivir meses de verdadero tormento, ha recibido amenazas y hoy en día teme por su vida pues incluso ya intentaron asesinarlo en su domicilio.

Cansado de esta situación Adrián Ortegón decidió hablar para Periódico La Voz, todo esto relacionando al mencionando caso en el que se acusa de abuso sexual a un maestro de una conocido instituto de baile en la ciudad.

“Estoy cansado con respecto al comportamiento de Jairo “N” y Sara “N” de quienes he recibido amenazas, ofensas, él es muy homofóbico, me agredió verbalmente, me golpeó y lo último fue que intentó asesinarme”, comentó.

Ambas personas mencionadas son los padres del menor que asegura haber sido abusado sexualmente, caso que se encuentra en proceso, sin embargo han tratado de desprestigiar la imagen de Adrián Ortegón y su negocio.

Fue la madrugada del 18 de agosto que Jairo acudió al hogar de Adrián, traía un arma de fuego, estaba acompañado de su esposa Sara, tocaron la puerta y cuando Adrián estaba por abrir empezó a disparar en repetidas ocasiones, aforadamente no lo logró, solo quedó como evidencia los impactos de bala.

“Ellos se creen influyentes o no sé si sean, él antes era un federal, yo tengo miedo, es mucho el acoso, ella se escuda en Facebook falsos, toma las noticias falsas de medios de comunicación, se las publica a mis clientes, amigos, contactos a todos lados, de ese mismo Facebook hay comentarios homofóbicos, como pinche joto, te voy a matar, que soy miedoso y cosas así, todo esto es cansado, es desgastante”, señaló.

Dijo que teme por su vida, pues no se explica porque razón siguen causando daño si la autoridad ya se encarga de un delito que él no cometió, incluso ha pensado en irse de la ciudad por el temor.

Señalo que hace algunos días acudió al Centro de Justicia Penal en Frontera, ahí lo había citado una abogada que lleva el caso de Jesús, que es señalado como probable responsable delito contra el menor.

“Me citó y fui, ahí estaba el hombre y me echó el auto encima, se bajó, me agredió verbalmente, me correteó por todo el estacionamiento y atrás de las oficinas me golpeó la nariz”, comentó.

El afectado solicitó una orden de restricción en contra de los padres del menor, no quería hacer nada de esto público por guardad discreción pero está cansando de todo esto.

Sara también lo llamó vía telefónica y ella misma menciona que Jairo (su esposo) le dio una chin… a Adrián, además amenazó al hermano, habla majaderías muy fuertes.

“Ella dice ¿cuál es el miedo? mi hermano le contesta que porque vienen con armas a mi hogar, obviamente voy a tener miedo, ella le dice quieres una chin… como a Adrián, yo no soy de problemas, la gente que me conoce, gracias a Dios me conoce bien, saben que soy tranquilo,

Dijo que hace responsable a ellos si algo le llegara a pasar pues es difícil vivir en esta situación, son días de temor, porque la pareja ha demostrado que no tiene límites y amenazan con ser influyentes.

“Quiero dejar bien en claro que si algo me llega a pasar a mi o mi familia, los hago totalmente responsables a ellos dos, Jairo y Sara, es mucho lo que están haciendo, quieren perjudicar mi negocio, se estuvieron ocultando mucho tiempo, no quise exponerlos, pero ¿qué hay de mi parte?”, comentó.

Dijo que la pareja está acusando a una persona que tiene dos años que no labora en su negocio, además de que no fue ahí donde supuestamente se cometió el abuso contra el menor, mientras que a Adrián Ortegón lo han expuesto al público, con sus clientes.

“De verdad gracias a Dios, no funcionó sigo al frente de mi negocio, ellos tienen contactos para difundir noticias falsas, en donde me señalan a mi como el presunto violador, también que fui detenido y que ahora estoy en el banquillo de juzgados para ser procesado, una cosa muy drástica”,

Lo anterior en un medio de comunicación, que al poco tiempo eliminó la noticia que resultó ser una farsa.

“Todo era mentira, el daño lo hicieron, pasadas un par de horas el video desapareció, pero ya tenía mil 200 reproducciones, mismas personas que se enteraron de una mentira, me han difamado a mí, en su afán de querer perjudicarme”, señaló.

Los padres del menor señalan a una persona que no es Adrián, ellos señalan a Jesús, pero Adrián solo tiene pruebas que le pidieron, él incluso fue el fotógrafo de la pareja en su boda, prácticamente les regaló el servicio.