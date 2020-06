Investigaciones contra funcionarios y aliados de la 4T, no nos afectan: AMLO

PUBLICIDAD

Investigaciones en contra de funcionarios o aliados de Morena, como Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, no afectan el plan anticorrupción de la Cuarta Transformación (4T), aseguró Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México.

“No afecta porque no hay impunidad ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción. No soy tapadera. Sea quien sea, si se comete un acto de corrupción, tiene que ser castigado”, aseguró.

López Obrador afirmó que no permitirá mas la corrupción, porque no le puede fallar a los mexicanos, quienes le ayudaron a llegar a la Presidencia; “nada más tengo de amo al pueblo”, dijo.

“Yo nada más tengo como amo al pueble de México. A mí no me ayudaron traficantes de influencia, no me ayudaron patentados, no me ayudaron grupos de intereses creados, me ayudó la gente, por eso no puedo fallar”, señaló.

De acuerdo con el mandatario, a él lo ayudó “el más humilde, también el de la clase media y empresarios honestos; la gente nos apoyó para que desterrara la corrupción de México, porque eso es lo que más daña”.