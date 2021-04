Investigan a 10 alumnos ‘sin tareas’

PUBLICIDAD

FRONTERA, COAH.- Debido a que no han aportado tareas, trabajos ni evidencias educativas, por lo menos 10 padres de familia que tienen a sus hijos en un mismo plantel educativo, han sido llamados ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia de este municipios para revisar su situación y determinar porque razón están privando a sus hijos del derecho a la educación.

Norma Leija, titular de la dependencia dijo que fueron los directivos y docentes de un mismo plantel educativo de nivel preescolar, quienes solicitaron la intervención de la PRONNIF para que abriera carpeta de investigación y determinara la problemática que se está dando en los hogares de estos niños, quienes no han presentado ninguna evidencia de trabajo en este ciclo escolar.

Dijo que la Procuraduría recibió el oficio por parte de las instituciones educativas donde se anexó actas de hechos, cartas compromisos firmadas y no cumplidas por los padres de familia, exámenes no contestados, registros de inasistencia, bitácoras de acuerdos no cumplidos, registro de actividades y todas las muestras de que los niños no han participado de ninguna forma en este ciclo escolar y cuyos padres no parecen tener intención de hacerlo.

Norma Leija explicó que después de recibir los oficios, se buscó a los padres de familia para investigar la razón por la que no están trabajando por sus hijos, asegurando la mayor parte de ellos que no cuentan con recursos electrónicos para hacer las tareas en línea, por lo que se les puso en contacto con los docentes para se pongan al corriente haciendo trabajos en físico.

Por su parte, quienes definitivamente no han presentado intención de trabajar por el bien de sus hijos, se les abrirá carpeta de investigación ya que el negar la educación a los menores es atentar contra su sano crecimiento y desarrollo intelectual, por lo que serán investigados y de ser necesario serán sancionados.