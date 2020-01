Investigan incendio de patrulla

PUBLICIDAD

El departamento Jurídico presentará la denuncia correspondiente en caso que el incendio a la unidad de Seguridad Pública haya sido intencional, el director dijo desconocer que tuviera un mensaje y no representara un golpe económico al municipio al estar asegurada.

Fernando Olivas Jurado, director de Seguridad Pública, externó que posiblemente el incendio haya sido provocado y es una unidad que tenía tres meses descompuesta y estaba en reparación. Dijo no poder adelantar una certeza mientras la Fiscalía del Estado no lo determine y los peritos en materia de incendio terminen la investigación.

La unidad tenía desvielado el motor y falla en la trasmisión, se encontraba en un taller ubicado en la colonia El Pueblo, destacó que es un vehículo asegurado y no será un impacto económico para el municipio, además, no fue pérdida total.

“Estaba en un taller, no tengo conocimiento que tuviera una cartulina de amenaza a la corporación y nosotros no actuamos por amenaza, sino por la ley y seguimos haciendo nuestro trabajo como corresponde en unión con el Ejército Mexicano, Policía Civil, Guardia Nacional y otras corporaciones”.

Olivas Jurado pidió al departamento Jurídico de la Presidencia Municipal que presentara la denuncia correspondiente al dueño del taller y de haber un delito, este debe ser investigado. Indicó, no le interesa saber la causa de la probable provocación del incendio, solo el seguir sirviendo a Monclova.