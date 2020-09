‘Investigaré al Juez si liberan a Ancira’

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pedirá que se indague al juez, si éste decide liberar a Alonso Ancira, quien está señalado en la compra de Pemex a sobreprecio de la planta “chatarra” de Agronitrogenados durante la gestión de Emilio Lozoya.

“Está fundado que hubo un sobreprecio de 200 millones de dólares. Pero con todas las reservas, porque tampoco hay que creer todo lo que se dice, por eso la autoridad competente tiene que resolver. Lean la denuncia del señor Lozoya. Que el avalúo lo hicieron a modo.

“Pero no puede dar una autoridad ninguna autoridad a los implicados si no se repara el daño. Si un juez dice que Ancira queda en libertad yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez, no es amenaza, pero no puedo ser encubridor”, señaló en conferencia.

El Mandatario comentó que si la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) busca llegar a un acuerdo con el Gobierno se tiene que devolver lo que “indebidamente” se sustrajo de la Hacienda Pública.

“Si ellos quieren un arreglo pues que devuelvan lo que indebidamente se sustrajo de la Hacienda Pública que es dinero de todos los mexicanos. Yo creo que con eso tendrían más posibilidades de resolver sus asuntos.

“Pero si ellos están en lo mismo, y pensando que con boletines y con amigos que tienen en los medios van a conseguir no reparar el daño pues están en un error”, agregó.