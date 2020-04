Joaquín Saucedo, la pesadilla de los porteros

PUBLICIDAD

Hablemos de futbol, y de aquellos que generan temor en el área rival, aquellos que con su olfato goleador son capaces de definir partidos y marcar la diferencia, estos son los futbolistas que sobresalen en el deporte local.

Comenzamos con la categoría varonil en donde nos encontramos con Jesús Joaquín Saucedo, un nombre que lleva más historia de la que nos puede contar este jugador, pues nos relata en la entrevista que tuvimos con él, la historia de cómo su padre lo guió por el camino del balompié y como es que partido con partido sale a la cancha a representar esos colores del equipo que su padre formo.

A CONTINUACIÓN, JESÚS SAUCEDO EL DELANTERO DE REAL AURAS:

¿CUÉNTANOS QUE POSICIÓN JUEGAS?

-‘’Delantera, siempre buscando la pelota para rematar al arco, me gusta esa sensación de adrenalina cuando tengo la #5 en mis pies y mirar al frente con dirección al arco observando de reojo la mirada del arquero rival y teniendo en mente que le puedo marcar un gol o más’’. Dice entre risas de emoción el #97 de Real Auras.

¿CUÁNTOS GOLES REGISTRAS EN LA ACTUAL CAMPAÑA DE COPA FODEM DE FUTBOL SOCCER?

-Gracias al equipo nos esta yendo muy bien, las cosas nos han salido en nuestro juego colectivo y debido a mis compañeros es que llevo en mi repertorio de esta temporada 16 goles anotados en 13 partidos efectuados.

¿JUEGAS CON ALGUN OTRO EQUIPO U OTRA LIGA TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDES EXPLOTAR AUN MÁS TU NIVEL FUTBOLÍSTICO?

-Soy jugador de Real Auras, soy fiel a mis colores y es el único equipo con el que quiero marcar goles, no me sentiría bien si estuviese en otro equipo y me topase frente al equipo de mi vida.

¿CUÁNDO COMENZÓ TU TRAYECTORIA COMO JUGADOR EN EL EQUIPO?

-Comencé a los 14 años, mi papa, formador del equipo, me enseño a dominar el balón y a jugar en conjunto y desde entonces no he pensado más que en Real Auras.

CUÉNTANOS LA HISTORIA DEL EQUIPO

El futbol siempre ha estado en la familia y se volvió una tradición desde los tiempos de mi papá (Joaquín Saucedo) cuando jugaba, antes el equipo tenía otro nombre, pero decidimos darle el actual para representar a la colonia donde nació este amor por el futbol.

¿CÓMO TE SIENTES AL SEGUIR LOS PASOS DE TU PADRE EN EL FUTBOL?

-Como te comentaba, mi papa era jugador de futbol en el mismo equipo de las Auras cuando recién formaron el equipo, el se desempeñaba como delantero y es una gran motivación para mí el jugar la misma posición que él cuando jugaba y más cuando el ahora me ve desde la banda como mi entrenador.

¿OBSERVAMOS QUE ES UN LEGADO FAMILIAR EL QUE SE TIENE EN EL EQUIPO, SE PUEDE DECIR LO MISMO DEL DORSAL QUE PORTAS EN LA CAMISETA?

-Bueno es un número que me motiva porque lo lleva un jugador italiano al que admiro, pero además el #97 tiene un significado especial ya que es la fecha en que nació una de mis hermanas.

¿A QUÉ EQUIPO APOYAS EN LA LIGA MX?

América. Soy aficionado de este equipo y mi jugador favorito es Oribe Peralta por su forma de jugar, es muy técnico con el balón.

¿ALGÚN JUGADOR QUE SEA TU ÍDOLO?

Siempre me ha encantado el Barcelona, Messi es uno de os jugadores que me llama la atención y es un ejemplo para mí a seguir y que me motiva a salir a la cancha y me ayuda en mi estilo de juego.

DATOS DEL JUGADOR:

Nombre: Jesús Joaquín Saucedo

Edad: 22 años

Año de nacimiento: 1996

Equipo: Real Auras

Dorsal con el equipo: 97

Goles en la temporada: 16

Posición de juego: Delantero