José “Chato” Robles, un jugador con futuro

Describir a José Robles no es fácil, es un jugador con grandes dotes futbolísticos, es un talento que lo lleva en la sangre, heredado de su padre que también destacó en la ofensiva en los campos de futbol.

Es un chico feliz, para nada amargado, es de los que se transforma en el terreno de juego mostrando sus habilidades de delantero y de carácter capaz de cambiar la cara de un partido.

Con sus 17 años de edad, José Antonio Robles García ha recorrido un camino donde ha mostrado su capacidad que ha despertado el interés de visores, y equipos a los cuales ha sido convocado, lo que augura que pronto podría estar pisando terreno profesional.

SU DESPERTAR EN EL FUTBOL

Jesús contemplada a su padre patear el balón, a través de sus ojos se fue dibujando la pasión por el futbol, la sangre empezó a despertar con la emoción de las jugadas que veía en su progenitor cuando jugaba con el equipo Montellanos.

“Me apasiona el futbol, desde chico veía a mi papá José Antonio Robles “Moño” cuando jugaba como delantero, eso me inspiraba para tomar un balón, empecé a jugar en categorías más grandes que yo, hasta el momento sigo disfrutando este deporte”.

Primero empecé a jugar como defensa, luego como medio y finalmente como delantero, en la cual me he desarrollado por 4 años.

SUS PARTICIPACIONES

“Empecé a jugar más de lleno con el equipo Cobras, donde “Don Poncho” me alineó a su equipo, posteriormente me puse la playera del equipo Dynamo, allí el entrenador Alberto Guerra me llevó a probarme a Morelia.

Luego con el equipo Teksid viví otras experiencias, empecé a salir a competir fuera de la ciudad, con la liga Premier Norte, Ixtapa, y ahora espero viajar a Colombia con el equipo de Atlético Monclova, como premio a nuestro campeonato en un torneo.

He participado en muchas ligas y torneos, entre ellos Scotiabank, Estatal Benito Juárez, eliminatorias de la Asociación, torneo interfiliales Necaxa, interfiliales Querétaro, Liga Premier Norte, Liga Premier, CONADEMS, Torneo Ixtapa (ahí competimos contra brasileños, colombianos y de todo el país), Copa Mazatlán, Interprepas, Liga Universitaria, Liga de Futbol Rápido Corona, Liga de Futbol Rápido Profesional con Coyotes”.

ACTUACIONES DESTACADAS

• Goleador estatal en Scotiabank

• COBAC CEA campeón universitario

• Campeón con equipo Dinastía en Aguascalientes, interfiliales con Necaxa

• Campeón estatal Copa Telmex

• Campeón con equipo Montellanos

• Campeón goleador con Cobras

EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

“Uno de los recuerdos más emotivos que tengo es cuando por primera vez conocí la playa, en esa ocasión asistí con el equipo Jalisco a la Copa Mazatlán. Mis amigos me llevaron a la playa y a conocer el mar, en ese torneo recuerdo que metí 4 goles en 3 juegos.

Otro de los momentos que llevo en mi mente fue cuando participé en mi primer Nacional con el entrenador Pony Alvarado, en Toluca, me convocaron para ser parte del selectivo de Monclova me sentí nervioso, me impresionó el ambiente, en esa ocasión jugué como medio”.

SUS ACCIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL

“Soy una persona feliz, me gusta hacer amistades, no me gusta ser un amargado, sin embargo en la cancha me convierto, me gusta la competitividad, me atraen los retos de jugar con mejores que yo, eso me apasiona me levanta la adrenalina.

Por otra parte me amargan las derrotas, me pone triste perder una final, por eso a veces me altero en los juegos, no quiero que mi equipo pierda.

Les grito a mis compañeros, les digo que entrenamos para esto, que somos un equipo, vamos a sacar el partido, no podemos ser individualistas, tenemos que jugar en conjunto”.

SUS METAS

Robles García es del sector oriente, estudiante de preparatoria en el COBAC CEA, cursa el 6º semestre en la especialidad de contaduría, su próximo reto es terminar una carrera en ingeniería en energía renovable.

Por otra parte, en lo deportivo mencionó: “No pienso en otro deporte más que futbol, sí me gustaría ser futbolista profesional, pare ellos debo tener disciplina, entrenar muy duro, cuidarme físicamente, espero que un entrenador que me proyecte”.

SU ENTRENADOR

“Es un chico humilde y muy amiguero, pero una fiera en el terreno de juego. Próximamente estará viajando a Colombia en donde estará jugando con la categoría 2000, jóvenes dos años mayores que él. Aportó 2 anotaciones para lograr el campeonato en el torneo Copa internacional Ixtapa Zihuatanejo, logrando con ello el pase a la “Copa Raza Gol” en Tolima Colombia.

En lo personal vale la pena apostar por él, ha tenido destacadas actuaciones en Liga Premier Norte en donde llamó la atención de un visor de Necaxa. Josef Villarreal, DT de Atlético Monclova.