Joven afirma que el covid-19 no es real porque «los humanos no existimos»

PUBLICIDAD

Durante la pandemia de coronavirus hemos escuchado las teorías conspirativas más disparatadas que podríamos imaginar: que si en los hospitales te roban el «líquido de las rodillas», que si los termómetros matan las neuronas, que si en las vacunas quieren inyectarnos microchips para seguirnos a todos lados… pero sin duda, esta vez, dimos con la teoría más extraña de todas.

Y es que un joven en Colombia afirmó, mientras era entrevistado por una reportera de un canal de noticias local que el covid-19 no existía. Dirás que esto no tiene nada de extraño, pues hay mucha gente que así lo cree, sin embargo, lo verdaderamente raro es la razón por la que este muchacho piensa que es así, y es que su teoría es que la pandemia no es real porque los seres humanos «no existimos».

La extraña entrevista sucedió en una transmisión en vivo del programa noticioso. En el segmento, una reportera salió a la calle y comenzó a entrevistar a los transeúntes que no llevaban puesto el cubrebocas y parecían no seguir las medidas de seguridad para ayudar a evitar la propagación del virus. Fue entonces que se acercó a un joven motociclista quien se había levantado el casco para comprar alimento en un puesto de comida, y su respuesta, simplemente la dejó sorprendida, al preguntarle si por «el tema del covid» no le daba, por ejemplo, miedo comer en la calle.

«No, yo la verdad, en el covid no creo, nada esto es real, nosotros no existimos, todo esto es un pasatiempo», dijo el muchacho, soprendiendo aún más a su interlocutora cuando esta le preguntó si era algo parecido a la serie Dark y el joven mencionó que sí, que más o menos.

Después de eso, aseguró que concidia con Jim Carrey cuando decía que nuestras almas estaban sólo atrapadas en un cuerpo «esperando el momento» de morir y que por eso el tema de la pandemia no lo preocupaba. Sin embargo el toque final vino después, cuando la reportera señaló «Entonces por eso tampoco usas tapabocas» a lo que él simplemente respondió:

«No, la verdad no. Yo no apoyo ese movimiento Iluminati», sorprendiendo aún más a la entrevistadora.